«Antes de demandar un grado de Educación Física, tendrían que defender la Escuela del Deporte»

Estefanía Sanz, Directora del CIFP del Deporte AVILÉS. Domingo, 16 julio 2017

Estefanía Sanz, directora del Centro Integrado de Formación Profesional desde septiembre de 2016, asiste como espectadora, y con cierta perplejidad, a la reclamación que Gijón, Mieres y Avilés realizan del futuro grado de Educación Física. Lejos de declaraciones políticamente correctas, cree que en Avilés se tiene que luchar por el CIFP del Deporte antes de formular otras demandas.

-Varias ciudades reclaman el grado de Educación Física anunciado por la Universidad de Oviedo. ¿Debería asumirlo Avilés, que ya imparte dos de los tres itinerarios educativos relacionados con el deporte posibles?

-Que pongan un grado de Educación Física en Asturias es bueno para los asturianos, pero yo no soy nada localista. En este sentido, estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física COLEF (su presidenta dijo que lo importante, por encima del emplazamiento, era la oferta educativa). Si en otro sitio tienen ya instalaciones que pueden aprovechar, prefiero que se invierta ese dinero en una mejor formación.

-¿Pertenece al COLEF?

-Sí. Viendo cómo están las cosas, creo que es necesario juntarnos y hacer fuerza. Por ejemplo, me parece que más importante que la ubicación del grado es saber qué les depara a esos nuevos graduados. Todavía no tenemos una regulación profesional. Está pendiente de publicarse en el BOE los dos nuevos títulos técnicos en los que se desgaja el antiguo TAFAD (Técnico Superior Animación Actividades Físicas y Deportivas), de las que el experto en acondicionamiento físico asume muchísimas competencias que deberían ser del graduado en educación física. Con lo cual, yo creo que la prioridad absoluta de los profesionales en la educación física debe ser nuestra regulación profesional y la definición de qué competencias debe asumir cada titulado. Debería haber una ley del deporte.

-¿Evitaría que gente no formada ejerza de instructor?

-Queremos hacer un estudio en Avilés sobre la titulación que tienen los monitores en los centros que imparten actividad física. Debemos ser rigurosos y ser conscientes de que una mala orientación pone en riesgo la salud. En este sentido, me pone enferma que se vendan como actividades saludables el crossfit, que está tan de moda, o una travesera. Vaya por delante que yo no soy nada extremista. Hay cosas buenas del crossfit y será muy divertido, pero que no lo promocionen como algo muy saludable porque no lo es.

-La moción impulsada por Ganemos en el Ayuntamiento para que Avilés asuma este nuevo grado se basa en las instalaciones con las que ya cuenta la ciudad. ¿Cuáles utiliza habitualmente el CIFP?

-Me parece bien demandar un grado de Educación Física para la ciudad, pero creo que antes debemos defender y dignificar lo que ya tenemos. Avilés tiene dos referentes a nivel formativo, que son la Escuela Superior de Arte y el CIFP del Deporte. Ambos son diferenciadores. La Escuela del Deporte es el único centro en España de estas características. Si se apostara por él, con un centro propio, con buenas instalaciones, vendría gente de toda España. Eso sí que sería un proyecto político brutal. Nosotros impartimos enseñanzas deportivas que no se dan en otros sitios. Porque grados de Educación Física, lo que era el antiguo INEF, hay por todos los lados. Solo La Rioja y Asturias no los tienen. ¿Y algo que solo tenemos nosotros no luchamos por ello?

-¿Cómo van las gestiones con la consejería para el traslado a una nueva sede?

-Hemos mantenido este años dos reuniones para hablar del próximo centro y les hemos trasladado nuestras necesidades. Sé que se están barajando entre diferentes posibilidades.

-¿Qué necesidades tienen?

-Necesitamos tener cerca una piscina, una sala polivalente, una pista de atletismo, otra de tenis, badminton y pádel y un campo de fútbol. ¿Que sería genial tener instalaciones propias en vez de usar las municipales? Por supuesto, pero hay que ser realista. El problema de espacio que venimos teniendo se va a agravar ahora por la reconversión del antiguo TAFAD, que entiendo que son enseñanzas que seguiremos asumiendo nosotros. La necesidad de un edificio ya es apremiante. Entendemos que para el curso 2018-2019 esté, pero si nos ayudaran las fuerzas políticas municipales sería mucho mejor.

-El viernes concluyeron las pruebas de acceso para la titulación de técnico deportivo en media montaña, que ha vuelto a la oferta formativa. ¿Cómo fueron?

-Se presentaron doce personas para las dieciséis plazas que ofertamos.

-¿Temen que se repitan las protestas con los profesores de media montaña cuando se dejó de impartir la titulación?

-Los profesores especialistas en general, no solo los de montaña, están en contra del sistema de contratación que había, que está estipulado por decreto ley. Son tres años de contratación y dos de parada obligatoria durante la que tiene que haber una vinculación con el sector al que quieren incorporarse. El problema es que hay ya muchas sentencias judiciales contrarias a su contratación, por lo que su figura tiende a desaparecer. La consejería los contratará de la bolsa de interinos. Creo que contar puntualmente con la colaboración de estos especialistas o expertos, figuras destacadas en el mundo deportivo, juega un papel importante en la formación. Es muy motivador para los estudiantes.

-La oferta formativa se completa durante el curso con certificaciones profesionales, cursos que organiza el Servicio Público Estatal de Empleo. ¿Qué suponen?

-Son formaciones de empleo en general, no solo certificaciones, relacionadas con la Consejería de Empleo, que es la que los subvenciona, y en diciembre nos pregunta cuáles queremos impartir de enero a diciembre. El año pasado fueron dos y este también. Supone una inyección económica para el centro.

-¿Ganan dinero con ellos?

-No directamente, pero nos queda el material. Como la sala de valoración condicional que ya tenemos en marcha. Aparte, estas certificaciones dan respuesta directa a la demanda laboral.

-Aparte de media montaña, imparten fútbol. ¿Cuántas solicitudes han tenido?

-Se han realizado 39 pruebas de acceso, que no siempre se traducen en matrículas en septiembre. El fútbol va bajando porque, si no me equivoco, hay cinco centros autorizados que imparten estos títulos. Cada uno con sus propias pruebas de acceso. A esos centros les rogaría responsabilidad y rigurosidad porque de allí sale gente con notas, en muchas ocasiones inusualmente altas, que compite con chicos que tratan de acceder a TAFAD desde el bachillerato en clara desventaja. Estamos dando títulos académicos. No podemos regalarlos porque es como tirar piedras contra nuestro propio tejado.

-¿Y TAFAD?

-Se llena siempre. Hay veintiséis personas que han solicitado este centro como primera opción, pero aquí vendrán los que no tengan plaza en Oviedo o Gijón.