CSI denuncia los reconocimientos médicos en Saint-Gobain

La Corriente Sindical de Izquierdas ha denunciado ante Inspección de Trabajo y la Agencia de Protección de Datos a Saint-Gobain y la clínica encargada de el servicio médico por lo que entienden que ha sido un «abuso y coacción intolerables». Mantiene este sindicato que se entrega a los trabajadores un documento de cesión de datos y «en unos casos se comenta el carácter voluntario de su consentimiento y en otros se dice que si no se acepta no puede realizarse el reconocimiento». Añaden que si se acepta, «se hace entrega de una encuesta de salud con preguntas centradas en la esfera íntima que no guarda ninguna relación con el trabajo». Y cree CSI que el «remate final ha sido negar a un compañero la reincorporación a su puesto de trabajo tras una baja al no dar su consentimiento a ese documento».

En un comunicado, la CSI dice no «entender porque Saint-Gobain avala estos documentos, máxime cuando la multinacional presume de respetar los derechos laborales así como la legislación vigente». En este sentido, recuerda el sindicato que «nuestros datos clínicos de salud son una información de especial sensibilidad, trascendencia y específicamente protegidos».