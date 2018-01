Denunciado el 17% de los 483 vehículos controlados en la última campaña De las 85 denuncias tramitadas, 17 fueron relativas a la documentación y 15 por el mal estado de los neumáticos C. R. AVILÉS. Miércoles, 24 enero 2018, 03:29

La Policía Local denunció a un 85 de los 483 vehículos inspeccionados entre los días 5 y 21 de enero, un 17%. La mayoría de esas denuncias (17) fueron por la documentación, quince por el estado de los neumáticos y trece por deficiencias en el alumbrado. Las restantes cuarenta tuvieron que ver con el tubo de escape, con reformas no anotadas en la tarjeta de inspección técnica, por no llevar la señal de conductor novel, por circular con un remolque sin las correspondientes placas de matrícula o sin la tarjeta de inspección técnica, por conducir sin seguro, con el permiso de conducción caducado o por no haber realizado el curso de reeducación después de haber sido privado del permiso de conducir.

Trece conductores dieron positivo en alcoholemia, de los que doce fueron denunciados en vía administrativa al no superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y al único que superó esta tasa se le denunció por un delito contra la seguridad vial. También por vía administrativa se denunció a los cuatro que dieron positivo en el test de droga.

En cuanto a seguridad ciudadana, se realizaron cinco actas por la tenencia ilícita de drogas y una por la tenencia armas prohibidas