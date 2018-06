Desestimado el recurso del hombre condenado por allanar la vivienda de su exesposa

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso presentado por J. R. S. A., condenado a seis meses de prisión por allanar la morada de su exesposa en Piedras Blancas y cambiar su cerradura hace dos años y medio.

J. R. S. A. entró el 2 de enero de 2016 en la que había sido la vivienda conyugal con la ayuda de un cerrajero y sin el consentimiento expreso o tácito de su exmujer, que le había pedido que dejar de ir por el domicilio.

El tribunal considera que no se da ninguna de los tres supuestas infracciones que la defensa argumentaba en el recurso. La primera de ellas la dispensa de declarar del cónyuge, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La sala recuerda que en el momento de la celebración del juicio oral no existía vínculo matrimonial entre el recurrente y la que había sido su esposa. Además, esta había sido la denunciante y había llegado a ejercer la acusación particular.

En segundo lugar, el recurso rechaza como probados «hechos que en realidad no están probados», argumento que el tribunal rechaza «de plano» ya que «la fijación de los hechos probados es facultad exclusiva del jurado» y fueron juzgados «con acierto». Señala la sentencia que concurrieron todos los requisitos que requiere un allanamiento de morada. Por último descarta la supuesta vulneración de la presunción de inocencia puesto que durante el juicio oral «se produjo una auténtica actividad probatoria». Contra esta sentencia cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.