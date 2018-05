Desestimado el recurso de una joven que denunció a un menor por violación Vista general de una parte del barrio de La Carriona. / MARIETA La Audiencia Provincial no cree un relato «colmado de ambigüedades» por el que la Fiscalía de Menores había absuelto al acusado C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 5 mayo 2018, 02:35

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por una joven vecina de La Carriona que denunció a un menor por dos agresiones sexuales ocurridas entre el 6 y el 21 de agosto de 2016 y al que la Fiscalía de Menores había absuelto en diciembre de 2017.

La Sección Segunda de la Audiencia, tras ver las imágenes del juicio oral, en las que el menor estuvo asistido por el letrado José García-Ovies Sarandeses, considera que la versión de la denunciante «carece de verosimilitud» y está «colmada de ambigüedades».

En primer lugar, la sentencia llama la atención sobre el hecho de que la joven no denunciara las agresiones hasta que «explotó» tras una discusión con la cuñada del menor, una demora que ella justificó por el «miedo» que le tenía a la familia del chico. En el momento de los hechos, ella tenía 21 años y él, 17.

Al tribunal le sorprende que ofrezca esta explicación y a continuación afirme que mantenía la relación con esta familia para gozar de cierta protección en el barrio, en el que había sufrido un atraco, y que reconozca que frecuentaba su domicilio para fumar porros.

Además, la joven no supo explicar por qué dejó entrar al menor una segunda vez si, tal como ella denunció, en la anterior visita él la había agredido. Él siempre afirmó que las relaciones sexuales habían sido consentidas. «La incoherencia llegó a tales extremos», dice la sentencia, que preguntada sobre por qué no regresó con sus padres que viven fuera de Asturias, manifestó que prefería vivir con miedo y no con sus padres, ya que aquí tenía la vida hecha. «Hecho este que se concilia mal con lo relatado por ella», subraya la Audiencia. A este análisis de lo ocurrido en la vista oral se añade el «contundente» informe del laboratorio biológico de la Jefatura Superior de Policía de Galicia que «contradice» sus declaraciones.