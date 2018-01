Los despedidos de Montrasa desconvocan las movilizaciones previstas para la próxima semana Protesta de los trabajadores de Montrasa en las inmediaciones de la fábrica de Alcoa. / Marieta Tenía autorización para provocar cortes de tráfico durante dos horas el lunes, el miércoles y el viernes EFE Viernes, 12 enero 2018, 19:44

El colectivo de despedidos de Montrasa ha acordado hoy suspender las protestas previstas para la próxima semana frente a la fábrica avilesina de Alcoa, para no perjudicar a sus trabajadores, según ha explicado su portavoz, Ricardo Martínez. La treintena de despedidos tenía autorización para provocar cortes de tráfico entre las 12:30 a 14:30 horas, el lunes, miércoles y viernes, coincidiendo con el cambio de turno.

"Hemos decidido suspender temporalmente las protestas para no perjudicar a los trabajadores de Alcoa, a ver si son capaces de reconducir el tema e intentar que vengan a apoyarnos en futuras movilizaciones", ha declarado Martínez. Según ha recalcado el portavoz de colectivo de despedidos, la intención no es molestar a los trabajadores de la aluminera, "si no a la multinacional".

Con respecto al atropello ayer a uno de los manifestantes, que resultó herido muy leve, por parte de un vehículo que salía del recinto de la empresa, Ricardo Martínez ha anunciado que se van a ejercer acciones legales contra el conductor. "Lo bueno que tiene Alcoa es que tiene cámaras y lo sucedido ayer está todo grabado", ha subrayado el portavoz del colectivo despedido de Montrasa.