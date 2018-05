«Te desvives por tu familia y te descuidas» La mesa de debate celebrada a media mañana en las jornadas de Pacientes en Acción. / MARIETA Las IV Jornadas Pacientes en Acción reúnen en el Niemeyer a más de 250 enfermos crónicos y cuidadores de toda Asturias C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 19 mayo 2018, 03:51

«Te ayuda a ver la enfermedad desde otro punto de vista. No te encierras tanto en ti misma. Yo no quería salir. Me sigue costando, pero haber ido a los talleres me ha hecho ver que es necesario y me obligo a hacerlo». El testimonio de la avilesina Pilar Sánchez es, con pequeños matices, el de muchas de las asistentes a las IV Jornadas de Pacientes en Acción que ayer se celebraron en el auditorio del Centro Niemeyer. Sus palabras son las de una mujer a quien una enfermedad crónica no dejaba ver más allá del dolor y que aprendió a gestionar este malestar gracias a los talleres 'Tomando control de tu salud'.

Estos talleres forman parte de la iniciativa 'Paciente activo Asturias', puesta en marcha hace cuatro años y que cuenta con 260 monitores y ochenta talleres en las ocho áreas sanitarias. Encarna Fernández Fernández coordina la de Avilés, en la que solo el año pasado participaron 110 personas, en su mayoría mujeres. Están enfocados tanto a enfermos crónicos como a cuidadores de estos y en ambos casos conciencian de la importancia del autocuidado y de no abandonarse ni descuidar las relaciones sociales. De hecho, tejer redes de contactos es una de las herramientas para recuperar la conciencia de sí misma y la autoestima.

Carmen Fernández y Flor Álvarez corroboraron las explicaciones de la coordinadora. Ellas son dos de los más de 250 asistentes a una jornada abierta por la charla 'Vivir sin limitaciones', a cargo de Juan Luis Suárez, guitarrista del grupo El Sueño de Morfeo.

«No afronto mi enfermedad con resignación», comparte Juan Luis Suárez

Tanto Carmen Fernández como Flor Álvarez fueron «liadas por Encarna» para participar en el taller de cuidadoras. La primera atendía a su marido, ya fallecido, y la segunda, a su padre, y las dos coincidieron en señalar que «te acabas abandonando a ti misma». Sintiéndose culpables hasta de asistir a un taller de dos horas semanales durante seis semanas, pero que primero les permitía «respirar» y, después, «salir todo lo que podíamos y tejer una red de amistades que se mantiene».

«Te desvives por tu familia y te descuidas, eso es algo común a todos los cuidadores», explica Flor que empezó cuidando al padre y ahora hace lo propio con la madre. «Mi hijo me dice que me cuide, no vaya a ser yo la siguiente...», una recomendación que para ella resume no solo la esencia del programa 'Paciente activo Asturias' sino de la situación en sí que viven los cuidadores.

La puesta en común de experiencias de personas de todos los ámbitos y perfiles sociales comenzó con el músico Juan Luis Suárez hablando sobre su espondilitis, que hace años le impidió surfear, una de sus pasiones, y que ahora no le deja tocar la guitarra de pie. Desde que a los dieciséis empezó a sufrir dolores (tiene 42), se ha ido acostumbrando a vivir con una enfermedad degenerativa. «No lo afronto con resignación. Sé que necesito una vida más tranquila y que tengo que cuidarme más, que hasta ahora no me he aplicado lo suficiente, pero me gusta tener ocupada la cabeza y la mente activa», compartió.