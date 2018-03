Detenido en una calle de Villalegre tras huir de un control policial mientras conducía ebrio y sin carné Imagen de archivo de la avenida de Santa Apolonia / MARIETA El conductor, de 46 años y vecino de Corvera, fue interceptado por la Policía Local en Alonso Ojeda ALBERTO SANTOS AVILÉS Jueves, 8 marzo 2018, 10:45

Un control de alcohol y drogas de la Policía Local de Avilés en la avenida de Santa Apolonia se saldó con tres personas detenidas. Una de ellas, un corverano de 46 años de edad cuyo nombre responde a las iniciales P. M. M., no respetó las señales de los agentes para que detuviera su vehículo a laws 00.50 horas y huyó en su Peugeot 206 por la citada avenida en dirección a Corvera. Un segundo coche policial emprendió la persecución hasta proceder a su detención en la calle de Alonso Ojeda de Villalegre. Su calvario no terminaba ahí, porque fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,92 en una primera exploración, cifra que subió a 0,96 en la segunda prueba. Sumaba ya dos delitos, el de la conducción bajo los efectos del alcohol y el de conducción temeraria al huir del control. Le faltaba un tercer delito, ya que para sorpresa de los agentes este corverano no tenía carné de conducir, no porque no se lo hubiese sacado, sino porque nunca lo había obtenido a sus 46 años de edad.

La madrugada se saldaba con otros dos detenidos. El primero a las 01.40 horas en el mismo control de alcohol y drogas de la avenida de Santa Apolonia, donde S. C. S., avilesino de 39 años, daba 0,87 en la prueba de alcoholemia. Además, horas más tarde (05.20), una patrulla de la Policía Local interceptaba a un tercer conductor que conducía de forma irregular por la calle de Llano Ponte. Fue sometido a la prueba de alcoholemia y también arrojó un resultado que casi cuadruplicaba el máximo permitido de alcohol en sangre (0,86 en una primera prueba y 0,89 en la segunda).