Somos dice ahora que la Ronda Norte introduce una nueva barrera en la ciudad David Salcines. / MARIETA Defiende por primera vez abiertamente el proyecto de soterrar la Arteria del Puerto, aunque en el Pleno del jueves había dicho no decantarse por ninguna alternativa YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 27 mayo 2018, 03:43

El portavoz de Somos, David Salcines, criticó ayer abiertamente el proyecto de la Ronda Norte y defendió expresamente el plan del estudio de arquitectos de Balbín para soterrar la Arteria del Puerto y asídar solución el tráfico pesado por el centro de la ciudad. Hasta el momento venía asegurando que la moción presentada y aprobada por el Pleno el pasado jueves solo perseguía que Fomento estudiase esa alternativa, sin que su partido se decantase por ninguna de las dos. En un comunicado, ayer Somos afirmó que la Ronda Norte «introduce una nueva barrera entre la ciudad y el medio natural del municipio, supondrá un destrozo medioambiental, favorece la especulación en los terrenos de Gaxín, implica un trazado mucho más largo, lo que implica mayor contaminación, y aumenta la densidad del tráfico en la Variante».

Por contra, mantiene que la alternativa que ahora defiende su partido «es más ecológica porque es mucho más corta, favorece el desarrollo de los terrenos públicos del entorno de la ría y favorece un plan de movilidad más racional».

Salcines insistió en que no se ha tenido en cuenta la opinión de su partido en este proceso. «Si Somos no ha defendido hasta ahora que se tenga en cuenta este estudio obedece a que fue en diciembre cuando el Ayuntamiento presentó a los partidos el proyecto, sin previamente habernos consultado nada antes, puesto que desde el principio nos encontramos con un proyecto acabado; y después de reuniones con expertos es cuando hemos sacado la primera conclusión política, la Ronda Norte no es la mejor solución para resolver la salidad del tráfico pesado de la ciudad. Convencidos de esta idea, aún nos faltaba una alternativa concreta que contraponer y es en ese escenario cuando los Balbín hacen su propuesta hace apenas unas semanas», defiende Salcines.

El portavoz de Somos volvió a mostrarse preocupado porque «el PSOE vete propuestas que al menos merecen ser estudiadas para garantizar el mejor futuro de la ciudad». Insistió además en que la Ronda Norte favorece la especulación diciendo que «por mucho que quienes la defienden hablen de la conexión del Hospital, no hay que olvidar las enormes ventajas que supone para los propietarios de Gaxín esta operación urbana».