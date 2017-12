Diez piezas para recibir el nuevo año en el Palacio Valdés Iván Cuervo y Yolanda Alonso, en la presentación de ayer. / P. BREGÓN La Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés protagonizará el recital inédito el 1 de enero a las 12.30 horas EVA FANJUL AVILÉS. Martes, 19 diciembre 2017, 00:21

Avilés estrenará 2018 al ritmo de su primer concierto de Año Nuevo. Una iniciativa que «responde a la gran tradición musical de la ciudad y que nace para quedarse», según explicó ayer la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, en la presentación del evento que organiza el Ayuntamiento en colaboración con el Conservatorio Julián Orbón.

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés será la encargada de ofrecer la primera edición de este peculiar concierto bajo la batuta del profesor del Conservatorio Iván Cuervo. El repertorio escogido para la ocasión incluye las obras más tradicionales de los conciertos de Año Nuevo, como el de Viena, con piezas como el Danubio azul o Pizzicato Polca. Y, además, «hemos querido aportar nuestro granito de arena con una joya de la música española como 'La boda de Luis Alonso', del maestro Giménez», apuntó Iván Cuervo.

La formación sinfónica estará compuesta por 45 músicos profesionales, entre ellos profesores del Conservatorio, así como otros músicos de gran prestigio que se formaron en el centro avilesino y que han querido estar participar en esta

Destaca, además, la participación de dos solistas avilesinos de reconocimiento internacional como el violonchelista Gabriel Ureña y la violinista Paula Martínez, quien actuará como concertino. Ambos intérpretes fueron alumnos del Conservatorio, lo que demuestra el alto nivel del centro avilesino.

El avilesino Iván Cuervo dirigirá el concierto. Profesor del Conservatorio Julián Orbón desde 1996, Cuervo es habitual colaborador en orquestas como la Nacional de España, la de Cámara Estatal Virtuosos de Moscú, entre otras.

La concejal Yolanda Alonso expresó su satisfacción por «el alto ritmo de venta de las entradas que están siendo adquiridas por público de todas las edades». Las localidades tienen un precio de 15 euros para adultos y 6 euros para menores de 14 años. Y pueden adquirirse en la Casa Municipal de cultura, en los cajeros Liberbank, en entradas.liberbank.es y en la taquilla del Teatro Palacio Valdés, a partir de las 11 horas del mismo día del concierto.

El repertorio

El Concierto de Año Nuevo consta de dos partes y tendrá una duración estimada de una hora y media. Durante la primera parte se interpretará 'La Danza Húngara número 1' de Brahns. 'The Second Waltz' de Shostakovich. 'Pizzicato- Polka' de Strauss. 'Meditation from Tahis' de Massenet, interpretado por de Paula Martínez. 'Danza del sable' de Arma Jachaturian. 'Die Fledermaus' de Johan Strauss.

Las piezas escogidas para la segunda parte son 'Danza Húngara número 5 ' de Brahms. 'Andante Cantábile' de Tchaikovsky, interpretado por el solista Gabriel Ureña. 'El bello Danubio Azul' de Johan Strauss. 'La boda de Luis Alonso' de Gerónimo Giménez.