Diez protectoras se suman al rescate de los 147 perros de Avilés

Diez protectoras del norte de España se han sumado a la Fundación Protectora de Animales de Asturias para colaborar en el rescate de los animales de la perrera ilegal del barrio de La Luz, que este jueves se clausuró por orden judicial, después de que la propia Fundación Protectora de Animales de Asturias denunciase ante la fiscalía la existencia del enclave.

Los integrantes de esta entidad trabajarán durante todo el fin de semana con el fin de terminar los exámenes veterinarios de los animales. «Los primeros días estamos centrados en poner los microchips y las vacunas», explicaba durante la mañana Alejandra Mier, de la fundación.

Por la mañana contaron con una veterinaria, mientras por la tarde acudieron otros tres. «Tenemos que terminar este fin de semana», asegura Mier, que calcula que necesitarán al menos un mes para poder retirar la basura y reubicar a los animales. Ayer terminó el recuento que concluía con 147 canes del albergue y un gato censados. Durante el pasado jueves se observó más felinos, pero en realidad correspondían a una colonia ubicada en sus proximidades.

También ayer comenzaban a salir animales para otras protectoras. En concreto, Alma Animal de Asturia acogía ocho canes. La veterinaria de La Protectora adoptaba a un sabueso, con una pata amputada y que, durante la mañana cojeaba feliz entre los voluntarios que desparasitaban y limpiaban la zona.

00:28 Vídeo. Los animales fueron sacados uno a uno de sus jaulas. / Marieta

En total, diez protectoras se sumaban a la iniciativa: cinco de Asturias, dos de León y tres de Cantabria, según la señaló Mier. Mañana domingo acudirán voluntarios de la protectora de Navia y, el miércoles, de Torrelavega para colaborar con la limpieza y recoger perros.

«No tenemos constancia de un asentamiento de estas características. Hace años nosotros ayudamos a una intervención similar en El Ferrol, pero no había tantos animales», comentaba Alejandra Mier. La estimación es que necesitarán cuatro semanas para poder clausurar definitivamente el enclave.

«Hay perros que han nacido aquí y que no conocen nada más. No saben lo que es la calle, ni un paraguas, ni relacionarse con personas; tenemos animales a los que aún no nos podemos acercar. Eso llevará un tiempo. Un mes como mínimo», asegura Mier. Hoy sábado y mañana domingo seguirán trabajando en el lugar. El enclave sigue precintado por la Policía Local, cuyas patrullas pasan periódicamente por la zona.

La principal preocupación del grupo que denunció la situación de la perrera ilegal es encontrar familias de acogida para los animales.

Mientras tanto, los perros vivirán en diferentes protectoras hasta alcanzar lo que se llama «el final feliz» de una familia. Las personas interesadas en contactar con la Fundación Protectora de Animales puede telefonear al 699 71 87 36, además de utilizar redes sociales como facebook o la web de la entidad: www.protectoradeasturias.org.

Aunque era conocida la existencia del emplazamiento, su clausura sorprendió el pasado jueves a mucha gente. Desde la Asociación de Vecinos de La Luz se declinaba opinar, si bien se indicaba que la actual directiva no había recibido quejas sobre el emplazamiento.

Equo culpaba ayer de la situación al Ayuntamiento por no haber dotado a la ciudad de un albergue en condiciones. «Las instalaciones funcionan con total precariedad desde hace trece años. El Ayuntamiento hacía la vista gorda por su interés, para no hacer el albergue de animales aprobado por el pleno», defendió Equo.

Desde la protectora de La Xana también se defendió la gestión del enclave. «Se vieron desbordados, como nosotros en San Juan», recordando la perrera que gestionaron hasta el 29 de octubre de 2001. «La mafia animalista provocó su cierre. La responsabilidad es del Ayuntamiento por no hacer sus deberes».

Fructuoso Pontigo también defendía ayer el papel de la promotora. «Yo mismo adopté un perro, su intención era buena, pero terminó desbordada; la gente incluso le dejaba los perros atados a la puerta», comentó. Pontigo responsabilizaba ayer de la situación al Ayuntamiento de Avilés «por no asumir su responsabilidad, conocer la situación y terminar dando todo a una fundación próxima al PSOE».