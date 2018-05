«Lo más difícil en los casos de acoso es conseguir la carga de la prueba» Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer, junto a las ponentes y la directora de la escuela. / PATRICIA BREGÓN La Escuela de Emprendedoras de Asturias acoge una jornadas sobre el abordaje de los casos de acoso en la empresa FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 30 mayo 2018, 04:02

«El mundo del acoso es muy complicado, con frecuencia lo más difícil es conseguir la carga de la prueba». Es la opinión de Kai Solagaistua, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, y que ayer participó en el primero de los foros organizados por la Escuela de Emprendedoras y Empresarias en su sede avilesina.

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, recordó el compromiso de la escuela para trabajar por la igualdad. En el ámbito laboral, el acoso es una combinación dramática de relaciones de desigualdad y machismo, que se salda con situaciones dramáticas para la mujer.

«Tenemos que luchar contra el acoso por las propias víctimas y también porque genera pérdida de talento, bajas laborales y ambientes de estrés en la empresa», destacó Cueto.

Kai Solagaistua reconoció la ausencia de datos estadísticos sobre el acoso en España, aconsejando acudir a las organizaciones sindicales o los mecanismos internos de cada empresa en caso de sospecha. «Determinar si existe acoso es complejo. Una clave es saber si el trato recibido es justificado. Si un grupo de trabajadores no recibe un plus de sustancias nocivas porque en su trabajo no hay exposición, existe una diferencia respecto al que lo recibe porque tiene esa exposición, pero se encuentra justificada», reflexionó.

Acoso sexual

En el caso del acoso sexual, la complejidad se incrementa, si bien la psicóloga avilesina Paula Marín, que también participó en la jornada, recordó que a la situación de poder del acosador se añadía un componente de machismo. De ahí que sea sencillo diferencia el acoso de una galantería o, incluso una seducción. «El acosador mantiene su conducta, persiste y añade componentes sexuales», destaca.

La víctima de acoso sufre consecuencias que van desde la pérdida de autoestima, problemas psicosomáticos y falta de confianza. Suelen callarse las situaciones por miedo a los despidos, incluso al rechazo social. No obstante, Marín subrayó que «todas estas situaciones se pueden superar acudiendo a los profesionales adecuados».

Pero el tratamiento debe abordar el problema de raíz. «Podemos solucionar las expresiones psicosomáticas, pero si el origen del problema sigue, se reproducirán», explicó Esperanza Alonso, enfermera de la Dirección General de Salud Pública del Principado, especialista en enfermería del trabajo.