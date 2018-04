El director del área de Bienestar Social deja su cargo por «motivos profesionales»

Marco Luengo cerrará el próximo mes una etapa de siete años -casi dos mandatos- en el Ayuntamiento de Avilés después de presentar su dimisión como director del área de Bienestar Social para «emprender nuevos proyectos profesionales» en la plaza de psicólogo clínico que es de su propiedad en el servicio de Salud Mental de Oviedo. Quien ha sido la mano derecha de Yolanda Alonso en la concejalía en los últimos años aseguraba ayer a este periódico que «cierro una etapa y un proyecto ilusionante para volver a mi plaza a hacer otras cosas».

Luengo fue jefe de Servicios Sociales en el anterior mandato con Pilar Varela de alcaldesa. Tras las elecciones municipales, Yolanda Alonso depositó su confianza en él como director del área de Bienestar Social, cargo que ha desempeñado hasta ahora en comisión de servicios. Una etapa que valora como «muy intensa, enriquecedora, con un modelo muy original, distinto a otros sitios, comunitario y muy potente. Avilés ya era una referencia, y sigue siéndolo, en políticas sociales y eso es algo que tendrá que mantener».

A la hora de hacer balance, Luengo también agradece el «trabajo en equipo» y destaca el entendimiento que ha tenido con los cargos políticos, «con quienes no he tenido ningún problema, ni con el gobierno ni con la oposición». Además, destaca que «cuando hace siete años Yolanda Alonso y Luisa García me llamaron para dirigir los Servicios Sociales me pareció un privilegio. Es un modelo particular, con el que comulgo al cien por cien y que ha recibido reconocimientos y premios. Avilés lidera proyectos en España y en Europa y la gente se impresiona de lo que hacemos a pesar de ser una ciudad pequeña».

Entre los logros del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés, el aún director destaca «cosas interesantes en servicios sociales, o algunos proyectos potentes en materia de vivienda, que siguen vigentes». Pero quizás de uno de los aspectos de los que se muestra más orgulloso es de la redacción y publicación del Plan Estratégico de Promoción Social 2016-2020, «que es el modelo, la hoja de ruta a seguir para que las políticas se mantengan independientemente de las personas». Este documento aglutina las actuaciones en los ámbitos de los servicios sociales, educación, ciudad saludable, vivienda, juventud, igualdad y participación ciudadana.

La concejala de Bienestar Social, Yolanda Alonso, compartió ayer los elogios de Luengo al trabajo en equipo y la gestión realizada en el área durante su etapa como director.