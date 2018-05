El director David Serrano tendrá hoy un encuentro con el público en el Film Festival

David Serrano es director, guionista, productor y adaptador de cine y teatro. Ha dirigido en algunos de los éxitos de los últimos años del cine español como 'Días de fútbol' y escrito el guión de 'El otro lado de la cama'. Hoy estará en Avilés en la proyección de su documental 'Billy Elliot, el musical', en el que narra el proceso de la adaptación que el mismo hizo y de la dirección de este musical que se estrenó en octubre del año pasado. Será a las doce del mediodía en el teatro Palacio Valdés y posteriormente mantendrá un encuentro con el público asistente en el que ya se anuncia la presencia de alumnado de varios centros educativos.

La programación para hoy el Avilés Accion Film Festival se completa con la proyección de seis cortometrajes a las seis de la tarde en la Casa de Cultura dentro de la 'Muestra Avilés Accion'. Son trabajos presentados al festival pero que no han sido seleccionados como finalistas. Se trata de 'Alphabet', de Anselmo Gómez; 'Nuestro viejo (y el mar)', de Ander Caballero; 'Normal', de Chiqui Carabante; 'Backgorund', de Toni Bestard; 'I forgot myself somewhere', de Iker Elorrieta; y 'La pureza', de Pedro Vikingo. A las 20.15 horas se proyectará la película 'Julia Ist', de Elena Martín, que narra el cambio de vida de una joven Erasmus en Berlín.