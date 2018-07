Los discapacitados ven positiva pero incompleta la ruta turística accesible Un árbol impide el paso de las sillas de ruedas en la avenida de Cervantes. / MARIETA Un ascensor en el Ayuntamiento, puertas automáticas en la Casa de Cultura y fuentes de agua accesibles integran su lista de prioridades EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 5 julio 2018, 02:04

«La iniciativa nos parece positiva pero nos ha sorprendido enterarnos de su existencia por el periódico, ya que es algo que debería habérsenos comentado en la última Comisión Informativa de Accesibilidad que se celebró el 18 de junio», afirma Julián Valdavida, presidente de la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac), tras conocer ayer la presentación de la nueva ruta turística accesible impulsada por el Ayuntamiento de Avilés. Ahora, a pesar de que aún no han podido analizarla con detenimiento, consideran que es una buena iniciativa, aunque «incompleta».

Los responsables de Difac destacan la estrecha colaboración que, desde hace años, existe entre la entidad el Ayuntamiento de Avilés en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. En concreto, recuerdan que en septiembre de 2009, presentaron en la Oficina de Participación y Ciudadanía de Avilés una serie de propuestas para habilitar una partida específica en los presupuestos municipales de 2010, destinada a la eliminación de barreras que «precisamente incluían el proyecto de habilitar poco a poco cuatro rutas adaptadas y accesibles con el objetivo de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad por los itinerarios de mayor tránsito de la ciudad», explica Valdavida.

El primero de los itinerarios propuestos por Difac contemplaba un recorrido que conecta el Ayuntamiento con la sede de la asociación, en la calle Sebastián Álvarez Gendín, y desde allí hacia el poblado de la Carriona. La segunda ruta accesible transcurría desde la plaza de España hasta las estaciones de autobús y tren, y proseguía hasta el Centro de Educación Especial de San Cristóbal. La tercera unía el Consistorio con el Centro Cívico de Los Canapés, y la cuarta marcaba un recorrido entre el Ayuntamiento y el Hospital San Agustín.

«En 2009 presentamos un proyecto de cuatro itinerarios accesibles al Ayuntamiento» «No podemos ir al baño adaptado del parque de Ferrera porque lo usan como almacén»

Desde Difac consideran que Avilés «va por el buen camino en materia de accesibilidad y el Ayuntamiento ha trabajado bien esta materia a lo largo de los años». Julián Valdavida se muestra muy satisfecho con las adaptaciones llevadas a cabo en las obras de la avenida de Santa Apolonia. «Excepto por pequeños detalles como el paso de peatones del cruce con José Maribona, que presenta mucho desnivel lateral, el resultado es fantástico», señalan.

Otra de las recientes iniciativas municipales más aplaudidas por Difac es la instalación en plaza de España durante los Carnavales de un plataforma elevada que «permitió disfrutar a las personas en silla de ruedas de los espectáculos, algo que hasta entonces era imposible. Esperamos que vuelvan a instalarla durante las fiestas de este veranos», comenta el Valdavida.

Actuaciones pendientes

A pesar de la buena evolución de la ciudad en materia de accesibilidad, desde Difac insisten en que son muchos los problemas que siguen sin resolverse, sobre todo en las zonas más alejadas del centro histórico. «Desde Cristalería a Raíces es imposible ir porque no hay aceras accesibles. En El Nodo, los árboles también ocupan las aceras y no pasan las sillas y también en el parque del Carbayedo hay un árbol que nos impide el paso». Entre otras cuestiones, «urge solucionar los problemas de acceso al interior del Ayuntamiento de Avilés. No se puede acceder por la puerta principal ni acudir a los plenos o a ceremonias como las bodas porque las plataformas elevadoras no resisten el peso de las sillas eléctricas y algunos sábados no hay un conserje que las ponga en funcionamiento. Por esos insistimos en que es necesario habilitar un ascensor».

Según Difac, la Casa de Cultura también plantea problemas de acceso porque «tiene unas puertas muy pesadas que hay que abrir hacia fuera lo que supone una enorme dificultad si vas en silla de ruedas», indican. Cerca de allí, Difac denuncia que el baño público adaptado del parque de Ferrera «no se puede utilizar porque se utiliza como almacén» o que «el del Centro de Servicios Universitarios no tiene puerta con pestillo y desde él además se accede a otro baño, así que no hay ningún tipo de intimidad» aseguran. También piden fuentes accesibles a personas en silla de ruedas «no hay ni una sola en todo Avilés» recalcan.