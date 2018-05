«Estamos dispuestos a colaborar, pero no a que nos machaquen» Gonzalo Rodríguez en el exterior de su establecimiento. / MARIETA Gonzalo Rodríguez, vicepresidente primero y responsable de Hostelería de la Ucayc: «No nos molesta que vengan los food trucks o las orquestas, sino las fechas en las que se programan» EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 6 mayo 2018, 03:00

Hostelero desde hace doce años, llegó al sector por «pura pasión». Ahora, al tiempo de experiencia tras barra suma seis años en la directiva de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). En la actualidad ostenta el cargo de vicepresidente primero de la entidad y responsable de hostelería. Una dedicación altruista a la que reconoce le gustaría dedicar más tiempo del que tiene y desde la que dibuja un panorama agridulce del un sector abanderado del potencial turístico de la comarca de Avilés.

-¿En qué estado de salud se encuentra la hostelería avilesina?

-Floja, como el comercio. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años y tener un bar o un restaurante ya no es lo que era.

-¿A qué se debe?

-Pues son varios los factores a tener en cuenta. Por un lado, la ciudad está perdiendo población, se observa un importante envejecimiento y hay un cambio en la forma de vivir, nos estamos haciendo más europeos y salimos menos de casa.

-¿Tiene algo que ver la crisis?

-En parte sí, por supuesto, pero también creo, y sé que igual no parece bien, que hay poca conciencia de ciudad.

-¿Qué quiere decir?

-Pues que, por ejemplo, en el caso del comercio mucha gente prefiere comprar en internet para ahorrarse unos euros y eso perjudica seriamente al pequeño comercio. Y a los hosteleros esto no nos afecta, por supuesto, pero es una tendencia que hace que la gente salga menos y haga menos vida de calle y se nota. Sólo hay que ver lo que pasa en Carnaval.

-¿Qué pasa en Carnaval?

-Pues que la gente cada vez se implica menos. Yo este año en el Descenso de Galiana y en el desfile vi sobre todo gente de fuera, muchos avilesinos dicen pasar del carnaval porque no les gusta. Y aquí tengo que romper un lanza a favor del Ayuntamiento, porque creo que están haciendo todo lo posible para que la fiesta sea un éxito, pero si luego los ciudadanos no nos implicamos acabará desapareciendo.

-¿Y el turismo? Se ha incrementado notablemente ¿No lo notan?

-Sí, por supuesto, se nota y mucho. Avilés en los últimos años ha despuntado y compite con destinos turísticos tradicionales, en concreto con Oviedo y Gijón. Lo cierto es que las campañas de promoción y la transformación de la ciudad en los últimos años han sido decisivas y eso hay que reconocerlo y lo aplaudo. Luego, la conservación del casco histórico, la llegada del Niemeyer nos ha puesto en el mapa. Otro reconocimiento que hay que hacer al gobierno local es su apuesta por recuperar la Semana Santa está siendo un gran acierto y tiene mérito.

-¿Se están haciendo las cosas bien, entonces? ¿Cómo es su relación con el Ayuntamiento?

-Bueno, respecto a la que había con el equipo de gobierno anterior tengo que decir que ha mejorado, pero nos gustaría que fuese mejor. Con el concejal Manuel Campa tenemos una buena relación y comunicación fluida, pero luego hay actitudes que no nos gustan.

-¿Se refiere a sus últimas críticas a las barras en los conciertos y a los food trucks?

-Sí, eso es un ejemplo, pero es algo más amplio. Me refiero a la actuación de la orquesta Panorama en Navidad, en una época en la que la hostelería está a tope, lo tenemos todo hecho y no necesitamos refuerzo. Entonces, van y nos ponen a una orquesta que lo que hace es perjudicar a la hostelería cuando más volumen de trabajo puede tener.

-¿Qué es lo que les perjudica, la orquesta en sí o que el evento incluya además una barra?

-Yo ya no voy a hablar de la barra, porque entiendo que si fuese un promotor y traigo una orquesta y lo hago a un precio que igual no se corresponde con el habitual, pues tengo que montar algo para cubrir gastos y obtener beneficios. Pero yo a ellos no los critico, yo lo que critico son la oportunidad de las fechas elegidas para la actuación. A mí que traigan a Panorama me parece bien, y que traigan a las food trucks, me parece bien, pero que escojan las fechas que no perjudiquen a la hostelería.

-¿Cómo cree que debería plantearse entonces?

-Yo creo que hay falta de coordinación entre la hostelería y el Ayuntamiento en el sentido de que si ellos quieren traer a las food trucks que las traigan, pero nosotros les propondremos las fechas a tener en cuenta, donde el sector hostelero de Avilés está más bajo y cuando se puede competir con otras ciudades. Pero no me pongas el evento de las food trucks justo en el puente de mayo y en plena campaña de los 'Bocados Marineros' porque inevitablemente la gente se va a ir allí y nos perjudicas notablemente. De hecho, nosotros cuando hay un evento que no nos beneficia especialmente pero que sí vemos que promociona mucho la ciudad nos sumamos a él, como en el caso del Famous Wine Festival, porque lo importante es colaborar entre todos a visibilizar Avilés y publicitar a las vinotecas. Estamos convencidos de que hay veces que sales más beneficiado y otras menos, e incluso que tienes que invertir y perder algo. Pero hay programaciones que ya no es que te beneficien poco o nada, sino que te perjudican y mucho. Entonces, la hostelería de Avilés está dispuesta a colaborar pero no queremos que nos machaquen.

-¿En algún otro caso se ha producido esto?

-Pues sí, por ejemplo, distribuye los eventos en distintas zonas de la ciudad, que la gente circule, no lo centralices todo en el mismo punto. Luego está el cambio de gestión de los puestos en la Comida en la Calle, antes se reservaba en los establecimientos, ahora hay que ir a hacer colas, que yo creo que no benefician a nadie.

-¿Qué aportan ustedes desde la Ucayc al sector?

-Pues casi todos los meses tenemos una campaña o una propuesta participativa. Además, todas nuestras iniciativas se presentan con mimo, desde los productos que se protagonistas como pueden ser los 'Menús de Antroxu' a estos últimos 'Bocados marineros'. Cuidamos el detalle, empezando por la cartelería de las propias campañas, para que se vea el trabajo y la calidad de lo que se ofrece que no es algo chapucero e improvisado. Y luego, todo se hace con empresas locales, con lo cual generamos actividad en la zona.

-¿Cree que se podría hacer algo más para impulsar el turismo y la hostelería en Avilés

-Pues sí, por ejemplo, organizar un gran evento musical como han hecho en otras localidades como Aranda de Duero con el Sonorama. Un festival dirigido a un público de más de 30 años dispuesto a disfrutar de la música y de la amplia oferta cultural y gastronómica de una ciudad como Avilés.

-¿Alguna autocrítica?

-Sí, yo creo que no nos implicamos todo lo que deberíamos y hablo por mí. Estamos muy ocupados y esto es una dedicación absolutamente altruista así que el esfuerzo es importante. Necesitaríamos que se arrimasen más hombros para hacer más cosas, pero es lo que hay.