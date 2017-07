Doble impugnación del claustro de profesores del Julián Orbón El sindicato Usipa registra en el Ayuntamiento y ante el claustro su denuncia por la presencia del «ilegal» director del centro JOSÉ MARÍA URBANO avilés. Sábado, 8 julio 2017, 06:01

El sindicato Usipa (Unión Sindical Independiente del Principado de Asturias) impugnó ayer la celebración del claustro de profesores del Conservatorio de Música Julián Orbón, al considerar que el «ilegal» director del centro no está capacitado ya para realizar este tipo de convocatorias, después de que dos sentencias del Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias hayan declarado nulo su nombramiento por parte de la Fundación Municipal de Cultura que preside la concejala de Educación, Yolanda Alonso.

El director del Conservatorio, Carlos Galán, convocó para ayer un claustro de profesores encaminado a dar el visto bueno al proceso de selección del nuevo director del centro educativo, en el que figura él mismo junto con otros tres candidatos, y designar los miembros del tribunal de ese concurso en representación del conservatorio.

A media mañana de ayer, Usipa registraba en el Ayuntamiento de Avilés un escrito en el que pedía (ver LA VOZ DE AVILÉS de ayer) la suspensión inmediata de dicho claustro de profesores hasta que se clarifique la situación, a la vez que exigía el cese del director «ilegalmente nombrado» o se consulte con la Consejería de Educación «a los efectos de la actuación administrativa en el nombramiento del director».

La Consejería de Educación sigue sin contestar la carta de once profesores

Posteriormente, una vez iniciado el claustro de profesores, la representante de Usipa en el Conservatorio Julián Orbón presentó el mismo escrito para impugnar la celebración del claustro. Tras la firma del «recibí» por parte del secretario académico, Marcos Malnero, la representante del sindicato abandonó la reunión.

El claustro continuó celebrándose, con la designación de los dos profesores que formarán parte del tribunal calificador del concurso oposición para cubrir la plaza de director. Los elegidos fueron Javier Rubio y Ana María Pico, figurando como suplentes Isabel Baigorri y Begoña Vázquez. El tribunal contará también con un representante del Consejo Escolar -aunque se desconoce la fecha de su reunión-, más los que aporte la Consejería de Educación. (Hay que recordar que en el concurso ganado por la anterior directora, Raquel García, el Principado aportó tres miembros a ese tribunal).

En el claustro celebrado ayer faltaron un total de nueve profesores, sin que en ningún momento se hiciera referencia a la contestación de la Consejería de Educación a la carta enviada por once docentes del centro en la que pedían la suspensión inmediata del proceso de selección del nuevo director. En ese sentido, la consejería vuelve a insistir en que el conservatorio depende del Ayuntamiento de Avilés, económicamente hablando, y por lo tanto no le corresponde a ella entrar en «cuestiones internas» como la del nombramiento del director.

No opinan lo mismo los jueces, que en sus sentencias apelan a la Ley de Educación en todos sus términos, en la que se refleja que la Administración educativa es la Consejería de Educación y no el Ayuntamiento de Avilés, y por lo tanto es a aquella a la que le corresponde hacer la convocatoria para cubrir la plaza de director. Algo que se han saltado la propia consejería y el Ayuntamiento de Avilés, cuya concejala de Educación, Yolanda Alonso, vuelve a imponer su criterio por encima de la ley, en ésta como en otras cuestiones que ya han sido denunciadas y que son conocidas dentro del propio Ayuntamiento de Avilés, en el grupo municipal socialista, en la agrupación local del PSOE y lógicamente en el Conservatorio Julián Orbón. Mientras tanto, la Consejería de Educación, cuyo responsable es Genaro Alonso, sigue insistiendo en que éste no es «su problema».

Este periódico intentó ayer conocer la versión de Carlos Galán sobre el claustro, sin que éste atendiera las llamadas que se le hicieron desde esta redacción.