Los ecologistas exigen al Principado sanciones por el «nuevo escape tóxico» de Avilés «No hay mes que no haya un accidente en algunas de las instalaciones industriales de la comarca», denuncian EUROPA PRESS Jueves, 1 marzo 2018, 12:29

El Colectivo Ecologista de Avilés ha exigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que se sancione al responsable de lo que califican como un "nuevo escape toxico" en la comarca de Avilés.

A través de una nota de prensa, el colectivo se ha posicionado sobre el olor que mantuvo en alarma "a miles de vecinos de Avilés y Castrillón durante casi 1 hora, que olieron el fuerte escape toxico que hubo".

Los ecologistas denuncian que la Consejería no da datos de las estaciones privadas "y las públicas las tienen donde las tienen", además han señalado que por la tarde "no tienen vigilantes". "Cuando quieran hoy mirar igual ya no descubren nada por más que tengan monitorizadas los principales focos contaminantes de las empresas de la comarca", han señalado.

"No hay mes que no haya un accidente en algunas de las instalaciones industriales de la comarca", han denunciado los ecologistas, que han calificado los "expedientes" a industrias por contaminar como "un camelo que después de muchas años y juicios acaban en nada o en una multa por la que le sale más barato contaminar que evitarlo".

"Vamos seguir insistiendo que queremos empleo industrial, pero no a cualquier precio, menos a cuenta de nuestra salud como permite el Principado y los Ayuntamientos que muchas veces son cómplices de esta lamentable situación que llevamos años padeciendo por permitirla continuamente, mirando para otro lado", han indicado, para sentenciar que esperan que esta "nueva fuga toxica" no quede "como otras muchas" sin responsable.