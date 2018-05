El futuro de El Árbol en el economato de Llaranes, en el aire Concentración de apoyo a los trabajadores de El Árbol el pasado mes de febrero. / MARIETA La SEPI niega conversación alguna sobre este asunto con el consejero, como trasladó este en una conversación de pasillo a Podemos C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 29 mayo 2018, 03:52

Los trabajadores del supermercado El Árbol de Llaranes, en el antiguo economato de Ensidesa, confían en que los contactos entre el consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, acerca de su conflicto laboral lleguen a buen puerto y puedan mantener su puesto de trabajo en el caso de que llegue un nuevo concesionario al inmueble de propiedad estatal. Esta pequeña esperanza surge después de que el consejero confiara en una conversación de pasillo al diputado de Podemos, Enrique López Hernández, que ya había avanzado el tema con Platero y habían quedado en una segunda reunión. Sin embargo, tal como ha podido saber este periódico, tal conversación no se ha producido. Fuentes de la SEPI aseguran que se mantiene una relación fluida y cordial con la consejería pero centrada, principalmente, en temas de Hunosa. «Del economato nunca se ha hablado», confirman. La consejería de Industria y Empleo, por su parte, ha rechazado pronunciarse sobre ese supuesto encuentro después de que LA VOZ preguntara hasta en cuatro ocasiones a lo largo de dos semanas sobre el particular.

El diputado Enrique López Hernández, cuya pregunta en la Junta General del Principado de Asturias en marzo obligó a Isaac Pola a comprometer su mediación en el conflicto, adelanta que, dadas las circunstancias, será su grupo el que tome la iniciativa solicitando una reunión formal con la SEPI. «No te preocupes que esto se va a arreglar. No es cuestión de correr, sino de hacerlo bien». Esas fueron, según explica López Hernández, las palabras exactas del consejero después de que le urgiera a avanzar en el asunto.

«Hace unas tres semanas, nos tropezamos en un pasillo y le pregunté si había alguna novedad en el tema del economato, me dijo que había contactado con la SEPI, quise entender que con la presidenta porque comentó a continuación que se iba a interesar por el tema para que no perjudicara al empleo en Asturias. Que lo miraría», relata el diputado de Podemos. Y tal cual lo habló con el consejero se lo transmitió a los trabajadores.

Podemos pedirá una reunión formal con la SEPI para abordar la situación de la plantilla

«A la semana siguiente (hace dos) le volví a preguntar por el tema y me dijo que no tenía respuesta y fue entonces cuando me refirió que no era cuestión de correr sino de hacerlo bien», amplía López Hernández.

Los trabajadores

La plantilla de El Árbol, perteneciente al grupo Dia, sigue trabajando en el antiguo economato de Ensidesa sin saber qué va a ser de su futuro. La cadena debería haber abandonado el inmueble conforme a una sentencia judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 5 que fijaba su desalojo para el pasado 13 de marzo, pero esa resolución que ha quedado suspendida tras la impugnación de Dia. Como es sabido, el contrato de arrendamiento expiró en 2015, pero El Árbol siguió explotando el economato y consignando el alquiler en el juzgado. Cofivacasa, la entidad de la SEPI que gestiona el edificio, denunció la situación y los tribunales por dos veces le dieron la razón.

De momento, la plantilla sigue trabajando a la espera de recibir alguna comunicación oficial. Desde que el consejero se comprometió a mediar con la SEPI no han realizado ninguna movilización. Entre las medidas de apoyo popular llevadas a cabo destacan la recogida de más de seis mil firmas que apoyan su reivindicación de que el contrato de arrendamiento que firme el nuevo inquilino con Cofivacasa incluya la subrogación de la plantilla y una manifestación en Llaranes que reunió a doscientas personas.