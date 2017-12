La edil Ana Bretón defiende la gestora y dice que el PP de Avilés «es más abierto que nunca» Ana Bretón (izquierda) junto a Pedro de Rueda, presidente de la gestora, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Rodríguez de la Torre, en una rueda de prensa en el Niemeyer. / MARIETA «Hay compañeros que desde hace seis meses lo único que hacen es criticar con el único fin de hacer daño a las siglas que supuestamente defienden», asegura YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 26 diciembre 2017, 01:29

La división del Partido Popular de Avilés es ya evidente que ha dejado de ser una cuestión interna para convertirse en una batalla que parece que se va a vivir públicamente a través de declaraciones en los medios de comunicación. Más allá de las críticas del único afiliado que hasta ahora ha anunciado que optará a ser presidente, el edil Alfonso Araujo, el pasado sábado salió a la luz el malestar de otro concejal, Francisco Zarracina, y ahora recibe la respuesta del otro 'sector' de boca de la también edil Ana Bretón, que defiende el trabajo de la gestora frente a esas críticas.

Afirma Bretón que «desde que se formó la gestora hace seis meses, hay compañeros de partido y de la Corporación que se han dedicado sistemáticamente a salir públicamente en diferentes medios a criticar y atacar decisiones que se toman de manera democrática dentro de los órganos internos con el único fin de hacer daño a las siglas que supuestamente defienden y dando la imagen de partido dividido, cosa que es incierta». Mantiene que con la gestora «el Partido Popular es más abierto que nunca y eso lo demuestran los 412 afiliados nuevos que se han incorporado a nuestro proyecto».

Ana Bretón censura la actitud de quienes piden la convocatoria del congreso y critican a la actual dirección porque, según dice, «la gestora viene remando en una única dirección, que es lograr que el Partido Popular de Avilés gane las próximas elecciones en 2019. Existen personas que van a contracorriente y no tiene ningún interés que este partido gobierne y sí en hacer un daño gratuito y censurable. Sabemos perfectamente quien está detrás de esta forma de actuar como se ha hecho en los últimos 25 años».

La concejala del PP asegura que su partido no se encuentra en periodo congresual y, por tanto, nadie puede proclamarse candidato, es algo que «está explícitamente recogido en nuestros estatutos», dice. Reconoce que cualquier afiliado «tiene derecho» tanto a solicitar la convocatoria del congreso como a reclamar que continúe la gestora «hasta después de las elecciones». Y vuelve a arremeter contra el otro sector del partido diciendo que «todas las personas que han salido públicamente a pedir el congreso nunca lo han solicitado en las reuniones internas, entre otras razones, porque no asisten a muchas de ellas, además de no acatar las decisiones que allí se adoptan».

Ana Bretón tampoco comparte la opinión de su compañero Francisco Zarracina cuando asegura que las palabras del presidente de la gestora en la copa de Navidad con los afiliados iban dirigidas a los ediles de su sector al agradecer el trabajo de un grupo de concejales. «Los actos a los que asiste junto con otros dos concejales no les hace ni más trabajadores ni más entregados a los avilesinos. Solo hace falta ver la actividad de las redes sociales de nuestro partido. Unos preferimos reunirnos con asociaciones de vecinos y con grupos de trabajo y otros ir a inauguraciones. Son distintas maneras de hacer política», afirmó la concejala popular.