«La vía sostenible para subir los salarios es mejorar la competitividad»

Un debate titulado '¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio de modelo productivo?' abre a las siete y media de la tarde de hoy viernes en El Centro de Empresas La Curtidora un foro sobre el futuro de la industria en Avilés organizado por Podemos e Izquierda Unida. Emilio Huerta Arribas, catedrático de Economía de la Universidad Pública de Navarra, es uno de los ponentes.

-¿A qué se refiere el título de la mesa redonda?

-Fundamentalmente a dos cosas, a los sectores en los que compiten las empresas españolas y a las condiciones en las que lo hacen, aspecto este último en el que voy a centrar mi intervención. La clave es entender hasta qué punto las deficiencias en innovación tecnológica y en organización de los recursos humanos lastran la competitividad de nuestras empresas.

-¿El tamaño de las empresas es un factor añadido?

-Es otra de las debilidades. Las empresas muy pequeñas son por lo general menos competitivas que las grandes, y en el tejido industrial de nuestro país son las hegemónicas. Además, dentro de los distintos intervalos establecidos en función del tamaño, es decir, microempresas, pequeñas, medianas y grandes, la productividad es inferior a la de sus equivalentes en países como Alemania. En resumen, tenemos más empresas pequeñas y son menos competitivas que las de nuestro entorno.

-¿Hacia dónde tiene que evolucionar el modelo productivo?

-Es un debate abierto. Algunos economistas y académicos insisten en las restricciones institucionales a crecer y por tanto sus sugerencias se encaminan hacia esa dirección. Yo diría que cambiar algunas restricciones fiscales y sindicales quizá contribuiría a aumentar el tamaño de las empresas. Otro factor es su funcionamiento interno, la gestión de sus propios recursos. Un estudio que hemos realizado asocia el pequeño tamaño a ciertas dificultades en el crecimiento de la empresa. No tenemos un buen 'managment' (técnica de dirección y gestión de empresas), y revertir esta situación no va a resultar sencillo.

-Podemos señala como ejemplo en Avilés a las ciudades industriales de la cuenca del Ruhr.

-No conozco ese modelo en concreto, pero está claro que a la hora de mejorar la competitividad tenemos que mirar más a Alemania y menos a China. Necesitamos empresas sólidas, tecnológicamente innovadoras y con una gestión eficiente de los recursos humanos, aspecto en el que mantenemos una concepción muy tradicional y conservadora. Nuestras estructuras organizativas son muy jerárquicas, mandan unos pocos y el resto se limita a obedecer, cuando lo ideal sería motivar al personal e implicarlo en el proyecto empresarial. En Alemania, para competir no han precarizado el empleo y reducido salarios.

-¿Están las empresas españolas en condiciones de subir los salarios?

-La vía más sostenible para subirlos es mejorar la productividad. Por tanto, hay que centrar el debate en qué se puede hacer para avanzar en esa dirección, y como he subrayado la gestión interna y la innovación tecnológica son dos factores determinantes. La administración pública tiene la responsabilidad de generar un entorno que contribuya al crecimiento de la productividad, pero también hay una responsabilidad en el ámbito privado.

-El debate energético está sobre la mesa.

-Es un debate clave. Hay que mirar si el mix que tenemos es el adecuado, si se incentiva o no a las renovables frente a la nuclear y no imponer a las empresas electrointensivas tarifas superiores a las de sus equivalentes en el extranjero para no castigar así su competitividad.

-Algunos sectores reclaman una subida de impuestos a las energéticas ¿Está de acuerdo?

-Yo creo que mucho más importante que improvisar un impuesto es plantearse si la regulación del mercado energético es la adecuada o por el contrario se puede mejorar. Y parece que las posibilidades de mejora son notables.