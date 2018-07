«Todo empezó con aquella Corporación del 79 por la que nadie daba una peseta»

-Otra crisis fue la pesquera, y usted era presidente del Puerto.

-Hicimos la que es, junto a la de Vigo, la mejor lonja de Europa, y aún así hubo armadores, muy avilesinos ellos, que se marcharon a Galicia. Luego hubo un despiadado ataque contra la Dirección General de Pesca y contra el Ayuntamiento. Ahora los resultados de aquel esfuerzo son palpables.

-Pero la flota se ha reducido.

-Yo siempre he confiado en que los barcos vuelvan, es cuestión de tiempo. Tenemos una lonja de primer orden.

-También sentó las bases de los nuevos muelles de la margen derecha. ¿Ve posible la tercera fase?

-Algunos pensaban que era una locura, y ahí están, repletos de mercancía. Al igual que sucede con el conservatorio, la Casa de Cultura, el Teatro Palacio Valdés o los parques, verlos me produce una gran satisfacción. Y toda esa transformación que experimenta Avilés empezó con aquella Corporación de 1979 por la que nadie daba una peseta. Decían que íbamos a durar menos que un pastel a la puerta de un colegio. Sin embargo, fue el principio de una línea que han seguido las sucesivas corporaciones, todas socialistas salvo una, y los resultados indican que estaba bien trazada.

-A usted se le debe la Variante ¿Nació pequeña?

-Mucha gente la atacó, pero pocos recuerdan que en su día sacó gran parte del tráfico pesado que cruzaba Avilés. Fue muy valiosa, pero claro, veinticinco años después las necesidades no son las mismas.

-Ahora está sobre la mesa la Ronda Norte.

-Es una pena que Castrillón, un Ayuntamiento hermano, esté poniendo cortapisas. Es un tema al que ya se le han dado todas las vueltas posibles, y estamos en condiciones de abordarlo de una manera efectiva. El trazado no toca suelo de Castrillón, y aún así su gobierno no deja de inmiscuirse. Castrillón no gobierna Avilés.

¿Alguna asignatura pendiente?

-Seguramente muchas cosas se podrían haber hecho mejor, pero hay una que me ha dejado mal sabor de boca. Me refiero a cuando intentamos trasladar el mercado a los locales que hoy ocupa el centro comercial El Atrio y convertir Hermanos Orbón, una plaza maravillosa, en un espacio de encuentro. Tener allí el mercado es un estorbo, y El Corte Inglés tampoco se puso donde tenía que estar, en Las Meanas. Otro proyecto que no salió adelante fue el de construir la lonja en la margen derecha.

-¿Y su situación más delicada?

-Las huelgas generales.