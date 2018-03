«Emprender es más cuestión de actitud que de aptitud»

El consultor Fernando Milla ofreció ayer las claves para diseñar un negocio viable de manera ágil a los estudiantes de la Escuela de Arte del Principado, en el Palacio de Camposagrado, en la sesión inaugural de las jornadas 'Be Water'.

-¿Cómo se diseña un negocio viable de manera ágil?

-Adaptándonos al mercado.

-¿Son los estudiantes conscientes de ello o son más bien soñadores?

-Generalmente no tienen puesto el foco en el cliente y me encuentro de todo. Gente con ideas buenísimas y otra con ideas muy sencillitas. Pero tener una idea muy buena tampoco te garantiza el éxito. He visto a gente con ideas muy buenas que ha fracasado estrepitosamente y otros que han salido adelante con ideas sencillas porque han sido muy proactivos y muy buenos gestores . Personas que ha montado peluquerías con toques de innovación hasta otros que han hecho temas de inteligencia artificial.

-¿Qué se necesita, entonces, aparte de una idea?

-Es necesario tener una buena idea y un buen producto, pero es muchísimo más necesario ser un buen emprendedor. Importa mucho la persona: que sepas comunicar bien, que seas muy proactivo y resiliente, que no te vengas abajo cuando veas que la cosa va mal. Es más cuestión de actitud que de aptitud.

-¿Se empieza la casa por el tejado normalmente?

-Aquí estamos acostumbrados a que una persona trabaje tres, cuatro o diez meses sobre una idea y saque al mercado un producto sin haber testado antes si este lo quiere. Lo que hay que hacer es salir con algo de lo que tengas ya preparado un mínimo, que no sea cutre, y con eso hablar con tu gente, que te digan lo que quieren y lo que ven mal, y a partir de ahí ir creciendo. Ir haciendo nuevos productos hasta que consigas llegar al final.

-¿Hablar con el círculo cercano?

-A poder ser no, porque tu círculo cercano te quiere y te va a mentir. Lo mejor es salir a la calle y parar a gente, hacer encuestas online, ir a un foro de empleo y hablar con los desempleados. Hay que buscar a gente que te vaya a ser sincera.

-¿La burocracia en España es un problema a la hora de montar un negocio?

-Ha mejorado muchísimo. La burocracia ya no es impedimento para montar un negocio. Es más, creo que desde las administraciones se está dando muchísima ayuda para que la gente emprenda. Tanto formativa como monetaria.