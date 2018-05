«Hemos sido la voz de los empresarios de Avilés» Francisco Menéndez en su despacho de la Cámara de Comercio / Marieta Francisco Menéndez destaca el incremento de actividad y la situación saneada de la Cámara de Comercio de Avilés FERNANDO DEL BUSTO Avilés Miércoles, 2 mayo 2018, 22:34

Ha sido todo en la Cámara de Comercio de Avilés. Vocal, vicepresidente y, desde marzo de 2006, presidente. Francisco Menéndez consume sus últimos días al frente de la Cámara de Avilés con una extraña mezcla de sensaciones. «Me presenté a la presidencia con la idea máxima de estar dos mandatos y, en vez de ocho, al final estuve doce años», comenta, al tiempo que destaca como la entidad ya forma parte de su rutina diaria. «Si no venía a diario, llamaba; para mi la Cámara es tan importante y le presto tanta atención como a las empresas de las que soy consejero», aseguró.

De estos doce años, Francisco Menéndez destaca el respaldo del empresariado a la Cámara de Comercio. No sólo lo demuestra el mantenimiento de la mayoría de empresas, con el actual sistema de cuotas voluntarias, también la agenda de temas tratados y las sensaciones que le transmitían. «Hemos sido la voz del empresariado en Avilés», asevera.

El mandato de Francisco Menéndez sufrió la mayor crisis económica de la historia y un cambio radical en el sistema de Cámaras de Comercio. «Fue un golpe muy duro, sin avisar. Algunas cámaras desaparecieron«, apunta. La entidad avilesina mantuvo su actividad, incluso reforzó su patrimonio con las naves nido en el parque empresarial o la gestión del Institución Ferial de la Comarca de Avilés.

Menéndez elogia el que podría ser su sucesor, Luis Noguera que, hasta la fecha es la única persona que se ha postulado para la presidencia. «Es la persona idónea. Fue vicepresidente primero conmigo y lo conozco perfectamente. Hará un gran papel», aseguró. Incluso no descarta continuar como uno de los vocales propuestos por la Federación Asturiana de Empresarios que mañana jueves se conocerán. «Aunque Luis no me necesita para nada. Si estoy en el pleno, será de manera discreta», concluye.