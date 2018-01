«Las empresas buscan personas auténticas con un mensaje coherente»

David Barreda, experto en formación y estrategia personal, ofreció ayer en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés la primera conferencia de la Semana de la Comunicación para el Empleo que organiza el Servicio de formación y empleo del ayuntamiento avilesino. La labor profesional de Barrera se desarrolla en el entorno de la formación a docentes, el asesoramiento en estrategia de marca personal y los procesos de inteligencia colectiva.

- ¿Esta es la primera vez que viene a trabajar a Avilés?

- Sí y estoy encantado, tenía muchas ganas de venir porque desde fuera la sensación que se tiene es que en Avilés ocurren cosas. El año pasado se organizó aquí un evento de marca personal muy importante, y además en Asturias tenéis a gente muy destacada detrás de todo esto como Elena Arnáiz, alguien capaz de generar sinergias en el ámbito de la comunicación para el empleo y mediar para que estemos aquí.

- ¿Por qué es esencial saber comunicar bien para buscar empleo?

- Porque yo no conozco otra manera de encontrar empleo que no sea a través de la comunicación, y hablo de establecerla más allá del contexto formal de la típica entrevista de trabajo. La gente está más preocupada de informar que de comunicar, y son cosas distintas. Cuando comunicas estableces una conversación de doble dirección, no estás replicando una y otra vez la misma información. Y yo estoy seguro que el empleo se encuentra cuando se generan conversaciones valiosas que conectan a la gente y permiten conocer las competencias que tiene la persona y su encaje con la empresa.

- Entonces, ¿es la escucha activa una de las claves?

- Sí, pero yo iría incluso más allá y hablaría de una escucha inteligente. En la escucha activa tú obtienes un dibujo perfecto de lo que la otra persona dice y en qué contexto emocional lo expresa. La escucha inteligente implica además ser capaz de dar una respuesta adecuada.

- ¿Qué otras claves entran en juego?

- Pues tener una actitud proactiva, estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort y tomar conciencia de cuál es nuestra propuesta profesional de valor y saber comunicarla, algo clave para que una empresa o un cliente se incline por un candidato. Las empresas buscan personas auténticas con un mensaje coherente y veraz.

- Habla de comunicar de manera distinta a lo que se suele hacer en un proceso de selección.

-El contexto comunicativo que yo planteo es otro. Buena parte de los contactos laborales se establecen por contactos personales previos, y es ahí donde debemos aprender a comunicarnos de manera más efectiva. Por supuesto, hay que aprender hacer currículos y a hacer entrevistas pero hay que ser conscientes de que no es el único camino. Si siempre haces lo mismo, siempre obtienes los mismos resultados.

- ¿Qué papel juegan las redes sociales en la búsqueda de empleo?

- Tienen un papel muy relevante. Ofrecen una forma sencilla de que las personas muestren su propuesta de valor profesional.