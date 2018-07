«En la enseñanza hay que permitir que los alumnos experimenten» Las ponencias y talleres se sucedieron en el CPR. / P. BREGÓN Ashley Casey, profesor de Pedagogía en la Universidad británica de Loughborough, inauguró ayer el XI Congreso de Actividades Físicas Cooperativas C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 3 julio 2018, 04:00

Ashley Casey, profesor de Pedagogía en la Universidad de Loughborough (Reino Unido), defendió ayer la importancia de «crear ambientes en los que la experimentación de los alumnos sea más importante que indicarles cómo se debe jugar al fútbol, escalar o correr». Casey, responsable del programa 'Teaching games for understanding' en la citada universidad, impartió la conferencia inaugural del XI Congreso de Actividades Físicas Cooperativas que desde ayer y hasta mañana se celebra entre el Centro del Profesorado y Recursos (CPR) y el Complejo Deportivo Avilés.

Casey animó a cambiar el tipo de enseñanza que conocen los alumnos. «Están muy acostumbrados a que se les diga qué hacer porque entienden la escuela como un lugar para estar callado, escuchando y dando la respuesta correcta cuando toca». En contrapartida, él propone un método de enseñanza de la educación física en el que «no tiene por qué haber un único camino hacia esa respuesta correcta». «Tú puedes indicar en un deporte que este pase la pelota a aquel y luego al otro, pero tal vez no sea el mejor modelo de avanzar. Si tomamos el fútbol como ejemplo, los mejores futbolistas no hacen lo que se supone que tienen que hacer», por eso Casey proponer dejar que los chavales «experimenten». «Tienes que permitir que ocurran cosas diferentes en el aula y que los alumnos entiendan las consecuencias. El juego como método de enseñanza trata de fomentar la interactuación, la discusión de propuestas, la importancia de la negociación y el resultado». De lo contrario, «si les decimos 'no hagas eso', ellos no entienden el porqué pero lo aprenden y si ese chaval es un 'Ramos' o un 'Neymar' podría ser correcto (porque llegaría a despuntar de cualquier forma), pero no es lo adecuado en una clase».

El experto reconoció que la implantación de este sistema en los centros escolares no es fácil y, de hecho, a él le llevó varios años ponerlo en marcha. Aconsejó comenzar con un grupo y no tener la tentación de cambiar el método de enseñanza en la escuela entera de golpe. Casey aseguró que con esta forma de aprendizaje «incluso los estudiantes con menos interés o habilidad física disfrutan tratando de encontrar su sitio y se enganchan a la idea de ser físicamente activos» porque, en el fondo, «se trata de entender las individualidades».

Ashley Casey intervino tras las palabras del consejero de Educación, Genaro Alonso, que abrió el congreso y dio la bienvenida a los más de 260 profesores de Educación Física de las distintas comunidades autónomas que estos días se han dado cita en Avilés. Alonso valoró la utilidad de la cita no tanto para trabajar la estrategia de la cooperación, participación y puesta en común, que también, sino «para el desarrollo de otros valores como el respeto a la tolerancia o la equidad».