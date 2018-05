Equanima invertirá 2,3 millones para crear veinte apartamentos turísticos en la Casona de Los Alas La Casona de Los Alas hace esquina entre tres calles, la plaza de Carlos Lobo, la calle de Los Alfolíes y la de Las Alas. / MARIETA El proyecto ha comenzado los trámites administrativos que durarán al menos dos años YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 13 mayo 2018, 02:45

Doce años después de que el grupo Equanima, también propietario del único hotel de cinco estrellas de la ciudad entre otros negocios, adquiriese la Casona de Los Alas de la plaza de Carlos Lobo, el proyecto para su recuperación ha tomado forma definitiva. Sobre la mesa de los servicios técnicos municipales está el anteproyecto que recoge una inversión de 2.326.031 euros para crear en este edificio histórico veinte apartamentos turísticos.

Es el primer paso de un largo recorrido administrativo tanto ante el Ayuntamiento como ante la Comisión de Patrimonio del Principado que estos empresarios conocen bien, ya que no es su primera actuación en el casco histórico de la ciudad. Estiman que las obras no puedan comenzar antes de dos años. LA VOZ DE AVILÉS ya adelantó el pasado mes de febrero que la propiedad de este palacio estudiaba la posibilidad de crear apartamentos para dar respuesta a una demanda que hasta ahora no se atiende en la ciudad, las estancias medias o largas de estudiantes, familias y ejecutivos o profesionales de las empresas que operan en la comarca.

Cuando en el año 2006 este grupo empresarial adquirió el edificio, la situación económica en España y la proyección turística de la ciudad era otra muy distinta, con el Centro Niemeyer como faro de un Avilés desconocido que estaba haciéndose un sitio en el mundo. Entonces su intención era crear el segundo hotel de cinco estrellas de Avilés y para ello también adquirió varios solares adyacentes a la casona en la calle Las Alas que pretendía incorporar a un proyecto que implicaba la construcción de un hotel con setenta habitaciones. El edificio histórico se destinaba fundamentalmente a servicios y suits y se proyectaba construir uno nuevo unido en los solares contiguos para los dormitorios.

Aquel proyecto se truncó y posteriormente han barajado varias alternativas que también se han ido desechando como un centro de negocios o una residencia de estudiantes. Ahora el anteproyecto que han presentado ya para que se comience a estudiar por parte del Ayuntamiento y del Principado es «mucho más modesto», señala Olga García, del grupo Equanima.

De hecho, se limita a la recuperación de la Casona de Los Alas, que tendrá una superficie de 2.073 metros cuadrados tras la rehabilitación (1.555 útiles) y la intervención para construir los apartamentos. La catalogación del edificio y de algunos de los elementos arquitectónicos de su interior y exterior obligan a realizar una rehabilitación minuciosa. Entre los elementos a conservar y restaurar se encuentra su entrada, su escalera o la galería posterior de la casona.

En el primero de los proyectos ideados para el edificio se había previsto una zona abuhardillada, algo que ahora ya no se plantea, puesto que Patrimonio no permite intervenir en la cubierta del edificio.

Con todo, en el primer diseño que maneja la propiedad y con el que comenzará a trabajar con los técnicos municipales y regionales, incluye actuaciones sobre todas las plantas, desde el semisótano hasta el altillo, donde se ganarían 115 metros cuadrados para dar forma a un nuevo edificio en el que habría veinte apartamentos turísticos.

Más información La regulación de este tipo de alojamiento está cambiando

De una a seis plazas

Los metros cuadrados de los apartamentos irán de 23 del menor a 55 del mayor. Contarán desde una plaza a seis en función del tamaño. El anteproyecto que maneja el grupo Equanima incluye la construcción de diez apartamentos que tendrán entre cuarenta y 45 metros cuadrados, seis que dispondrán de 23 a 26 metros cuadrados, uno de 37 y tres de 52 a 55 metros cuadrados. Además se creará una habitación que tendrá usos administrativos de quince metros cuadrados.

La planta con un mayor espacio será la primera que rondará los 458 metros cuadrados, en las otras dos, la planta baja y la segunda habrá 391 metros cuadrados en cada una. La planta semisótano tendrá 198 y el altillo 115 para completar los 1.554 metros útiles que albergará la Casona de Los Alas tras su rehabilitación.

En la idea de los promotores está ofrecer en este edificio de apartamentos turísticos algunos servicios a los clientes. Aunque no serán los mismos que tienen los hoteles de forma habitual, se piensa que las nuevas tecnologías podrán permitir dotar al apartahotel de algunas comodidades como puede ser contar con un espacio para lavandería común. En cuanto al servicio de recepción se estudia que pueda ser a través de autochekin, una fórmula ya habitual en muchos hoteles convencionales que solo con utilizar el móvil permite dejar la habitación sin tener que pasar por una recepción tradicional. La cafetería también podría seguir esos mismos pasos con un servicio de vending en lugar de un espacio físico.

En todo caso, estas cuestiones serán analizadas a medida que el proyecto avance en los próximos meses. De momento le queda un largo camino que recorrer como le está sucediendo a otros proyectos para recuperar edificios en el casco histórico de la ciudad, como es el caso del restaurante proyectado para el edificio de los antiguos cines Marta y María o el de ampliación del Hotel NH Palacio de Avilés, que llevan ya un año en estudio en Patrimonio para conseguir el visto bueno y contar con la licencia para iniciar las obras.