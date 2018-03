La Fiscalía no encuentra indicios de delito en el escape en baterías de cok del pasado abril Dos mujeres se cubren nariz y boca en la plaza de España durante el escape provocado por la avería de baterías de cok. / MARIETA El consejero de Medio Ambiente confirma que el expediente sancionador a la empresa se encuentra en su fase final FERNANDO DEL BUSTO Avilés Viernes, 16 marzo 2018, 01:24

La Fiscalía de Asturias ha archivado las diligencias abiertas a raíz del escape de trióxido de azufre de las instalaciones de baterías de cok de Avilés en abril de año pasado cuyos efectos generaron importantes molestias en todo el centro de Avilés. El incidente motivó que se abriese una investigación de oficio, aunque se recibió además una denuncia de un concejal.

Desde entonces, la Fiscalía realizó diferentes averiguaciones para, el pasado febrero, decidir archivar el expediente al entender que no existían responsabilidades penales. Según el Ministerio Público, la actuación de ArcelorMittal no había sido «dolosa» (en este caso, con voluntad de contaminar) ni «gravemente imprudente». Además, la rápida actuación de la compañía permite que se entienda lo sucedido dentro de «los riegos permitidos» e inherentes a la actividad industrial, por lo que se cierran las investigaciones sobre posibles investigaciones penales.

Esto no evita que se mantenga abierta la vía administrativa y, de hecho, el expediente sancionador abierto por la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se encuentra en su fase final, según desveló ayer el consejero Fernando Lastra en la Junta General del Principado en su respuesta al diputado de Podemos, Héctor Piernavieja, después de que éste formulase una pregunta sobre el escape ocurrido hace algo menos de un año.

Héctor Piernavieja, de Podemos, reprocha al Principado su actitud con la industria

Piernavieja reprochó al consejero lo que consideró una actitud permisiva del Principado de Asturias con la industria y preguntó por qué la administración autonómica no se había personado en la causa judicial. Fernando Lastra respondió con las normas de la Fiscalía, recordando que el Ministerio Público había actuado de oficio para discernir si existía o no un delito, aunque, posteriormente, se sumaría la denuncia de un concejal avilesino, cuya identidad no ha trascendido.

El consejero recordó que, en esta situación, no se permite ninguna personación. Además de la lógica colaboración con el Ministerio Fiscal, el Principado reiteró en dos ocasiones su voluntad de estar informado sobre la evolución del trabajo de la Fiscalía.

La investigación fue larga y compleja, como lo demuestra que se solicitase la prórroga de seis meses para terminar los trabajos que el pasado febrero se cerraban con la decisión de archivar la investigación penal. El 5 de marzo fue el día que se comunicó la resolución a las partes.

Fernando Lastra defiende la necesidad de saber «convivir con la actividad industrial»

Lastra matizó que, en esta situación, el gobierno asturiano «no puede adoptar la actitud política que adoptó un denunciante», sino que la administración autonómica había iniciado un proceso sancionador «como se hace todos los días, cuando existen incidentes».

Las discrepancias entre el consejero y el diputado de Podemos no quedaron en este punto. Piernavieja lamentó la imagen que se trasladaba desde el gobierno asturiano «cuando el ácido sulfúrico rocía a la población. ¿Qué decimos a la gente? Que el gobierno no se pone de su lado ante un problema tan grave como el de la contaminación, si bien existen otras sustancias más graves como las partículas en suspensión, donde la Unión Europea está vigilando muy de cerca».

«Convivir con la industria»

Lastra recordó que la actividad industrial es una realidad en Asturias. «No estamos en la era premarxista con una naturaleza inagotable», respondió, subrayando que desde el gobierno asturiano se trabajaba para exigir a las empresas «las mejores tecnologías para reducir la contaminación». Lastra recordó que la sociedad asturiana debía «convivir con la industria», sin negar la complejidad de esa relación.

El consejero explicó que el escape se había producido por el fallo de una válvula durante dieciséis minutos. Una sonda vigilaba el equipo. «Funcionaba bien y fue revisada. La empresa revisora no vio fallos y el mantenimiento se hacía de manera correcta», explicó Lastra.

El gobierno acusa de «faltar a la verdad» a la manifestación del próximo domingo

Piernavieja también trasladó el apoyo de su formación a la manifestación que el próximo domingo, 18 de marzo, se celebrará en Gijón bajo el lema de «Asturias, paraíso contaminado», reprochando a Lastra que «criminalizase» a los convocantes con sus declaraciones «por dañar la marca Asturias», invitándolo a que les prestase su apoyo.

Lastra recordó que «no es raro que se utilice el parlamento para promocionar una movilización», si bien mantuvo su planteamiento sin moverse un ápice . «Mi impresión no es si dañan o no a la imagen de Asturias, mi impresión es que no dicen la verdad porque Asturias es un paraíso natural, no contaminado».