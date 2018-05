La Escuela de Arte defiende la protección del patrimonio y a sus restauradores

La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias se suma hoy viernes a una iniciativa promovida por la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) y del grupo español del II International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works en defensa del patrimonio cultural y el papel que juegan los profesionales de la conservación-restauración en esta tarea.

El acto tendrá lugar en la sede de la especialidad de Restauración, en Valliniello, y consistirá en una lectura pública de un manifiesto sobre el «rol fundamental» de esta figura en la preservación de un patrimonio «en beneficio de las generaciones presentes y futuras». Así aparece recogido en la Declaración de Berlín de 2015, suscrita por los 22 países que integran la Confederación Europa de Organizaciones de Conservadores-Restauradores (ECCO) y que fue ratificada en la Declaración de Nájera, en 2017. Recalcan el código ético y los estándares de calidad con los que se trabaja en la profesión.