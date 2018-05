La Escuela del Deporte vuelve a perder los estudios de media montaña Alumnos de la Escuela del Deporte. / MARIETA Los alumnos temen por el futuro de quienes suspendan el primer nivel y se sorprenden por la falta de apoyo a un grado con demanda C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 31 mayo 2018, 04:03

La historia se repite en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte. La titulación de técnico deportivo en media montaña volverá a caerse de la oferta formativa tan solo un año después de haberla recuperado. Este grado desapareció de la cartelera del CIFP en 2015 y regresó este curso 2017/2018. En el próximo, el 2018/2019, solo se impartirá el segundo nivel a los alumnos que ya están matriculados.

De momento no hay ninguna comunicación oficial, pero el hecho de que sea la única enseñanza de la que no han salido las pruebas de acceso ha puesto en alerta al alumnado, que se pregunta qué pasará con los repetidores a la vez que lamenta la falta de apoyo a unos estudios con demanda. La directora del centro, Estefanía Sanz, confirmó ayer a este periódico que las únicas disciplinas deportivas que impartirá el CIFP el próximo curso serán fútbol, esquí y media montaña 2.

Los interesados en la titulación de media montaña tendrán como centro más próximo de referencia la Escuela Cántabra de Alta Montaña, en Potes, donde la matrícula del primer curso asciende a 1.290 euros frente a los 460 que cuesta en el CIFP. «Que no haya opción en Asturias de cursar este grado, teniendo los Picos de Europa aquí al lado, es increíble», expresaba ayer Silvia Givogre, entrenadora personal italiana asentada en Avilés y una apasionada de la montaña que no lo dudó el año pasado cuando se enteró de que volvían estos estudios al CIFP. Porque esa es otra. Aparecer y desaparecer de la oferta parece ir en detrimento no tanto de la popularidad de la enseñanza y del favor de los futuros estudiantes como de su propia promoción. «Yo conozco a gente que no se enteró de que volvía a darse y no solicitó plaza», indicó Luis Tamargo.

«Volver a quitarlo es una incongruencia. No tiene sentido apostar por una Ley de Deportes a la par que retiras tu apoyo a la escuela», lamentó Alberto Alonso que, junto con Sergio Álvarez, subrayó que quien quiera estudiar este grado tendrá que irse a Cantabria, País Vasco o Madrid. «Con una de las principales cadenas montañosas de España aquí en Asturias, en la que se necesitan guías, no entiendo que se anule este grado», lamentaba Givogre.

Esta reducción de la oferta formativa dejará en un lejano recuerdo los tiempos en los que en la entonces llamada Escuela del Deporte estudiaban unos trescientos alumnos. La tardía regulación de algunas actividades deportivas y la falta de rumbo en la oferta formativa de la que se han caído los estudios de montaña, snowboard y fútbol sala, han mermado considerablemente las matrículas. Aún con todo, de las dieciséis plazas disponibles en las enseñanzas de media montaña se cubrieron catorce.

Incógnita sobre la sede

Paralelamente, el CIFP sigue a la espera de saber cuál será su nueva sede, ya que desde sus inicios comparte centro con el Instituto de Educación Secundaria La Magdalena. El pasado 20 de marzo el consejero de Educación, Genaro Alonso, afirmó que la estrenarán en 2019 y se comprometió a informar «en las próxima semanas» del lugar elegido. Más de dos meses después sigue sin saberse nada.