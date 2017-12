«No me esperaba tanta solidaridad» Llegada de Iván González a Marbella, a hombros de amigos, en el Palacio de Congresos de Marbella. / OCTAVIO PÉREZ Iván González culmina su carrera entre Avilés y Marbella contra la leucemia SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Martes, 5 diciembre 2017, 00:38

Mil kilómetros separan Avilés y Marbella. Cada uno de ellos ha sido recorrido la última semana por el ultrafondista Iván González, que se marcó este objetivo para recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras de lucha contra la leucemia y concienciar sobre la donación de médula. El joven, que sufre leucemia, ha conseguido recaudar cuatro euros por kilómetros recorrido y ha logrado sumar cerca de 4.000 euros para su causa. Y esta no termina aquí.

Tras un largo periplo en bicicleta y corriendo, con cambios de meteorología variados, Iván González rememoraba ayer su gesta, en la que no le han faltado apoyos. «No me esperaba tanta solidaridad. No creía que se fuera a sumar ni la mitad de gente pero durante todo el recorrido he tenido personas a mi lado, acompañándome y dándome ánimos», decía González, que ya regresa a Asturias. El deportista ya ha iniciado la segunda fase de su proyecto solidario. Así, durante el recorrido ha estado acompañado de un equipo de grabación y de fotografía, que ahora editarán un documental y un libro fotográfico. «Los promocionaremos e intentaremos con ellos llegar al verdadero objetivo final, alcanzar los 10.000 euros», señaló el ultrafondista.

La meta de esta singular carrera, nada competitiva, estuvo en el Palacio de Congresos de Marbella, donde más de un centenar de personas le esperaban para hacer junto a él sus últimos metros. A su lado, Paco Ráez, padre de Pablo Ráez, quien no dudó en acompañar a Iván en sus últimos kilómetros e intercambiar con él algunos presentes.

«Todos deberíamos donar»

A la llegada Octavio Pérez, director del proyecto y donante de médula, dedicó unas emotivas palabras a Pablo Ráez y se le entregó una placa conmemorativa de '1000 kilómetros contra la leucemia' a Paco Ráez. A su vez, este último entregó a Iván una medalla que había pertenecido a su hijo, ganada en una carrera cuando tenía cinco años. En ese momento, la emoción se apoderó de los allí presentes. «Estoy muy orgulloso de haber conseguido este reto. No lo hago como deportista para mi ego ni reconocimiento, sino porque es mi causa. Todos debemos hacernos donantes, sin necesidad de tener a alguien cercano enfermo. Con este reto quiero que la gente se conciencia y ponga su granito de arena contra la leucemia», destacó Iván González, que una vez más pide que la sociedad se implique y se haga donante de médula.

Aunque junto a él viajó la caravana 'Imparables contra la leucemia' fueron muchas las personas que decidieron sumarse y acompañarle durante el viaje. «Mucha gente, sin conocerme, me abrió las puertas de sus casas y eso lo recordaré siempre. He recibido también sorpresas de la familia y de amigos que me subieron el ánimo», comentó el deportista.

El reto solidario no tenía carácter competitivo aunque si una vertiente deportiva que ayer Iván González quiso destacar también y lanzar un mensaje a todos los que han seguido esta hazaña de cerca. «El deporte ayuda siempre, más en estos procesos de enfermedad. Hay que unir ambas facetas para luchar por la salud», indicó el ultrafondista que también remarcó en numerosas ocasiones que es «imprescindible hacerse donante de médula y concienciarse sobre la enfermedad para poder luchar todos contra ella».