«Tenemos que estudiar la relación entre las cámaras de Asturias»

La carrera hacia la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés ya tiene un primer nombre: Luis Noguera, que fuera vicepresidente primero con Francisco Menéndez en la presidencia. Luis Noguera (Baracaldo, 1955) cuenta con una amplia trayectoria profesional. Su primer trabajo fue limpiando las cubas electrolíticas en Inespal, lo que hoy conocemos como Alcoa. Eran los primeros pasos de una trayectoria que le ha llevado a ganarse el respeto de los empresarios a los que aspira a representar durante los próximos cuatro años. «No era mi intención continuar en la Cámara de Comercio», confiesa, «pero muchos empresarios y grupos de empresas me animaron a seguir, así que he tomado la decisión», asegura con su tono tranquilo y educado. En ningún momento se aleja de la prudencia ya que «aún no soy presidente de nada, estaré en el pleno que se celebrará en mayo y anunciaré mi deseo». A partir de ahí, los empresarios decidirán.

La fecha del pleno de constitución aún no se ha fijado. Todo apunta a que será a mitad de mayo, si bien la palabra final depende del consejero de Economía e Industria, Isaac Pola, que quiere asistir a los plenos constitutivos de las tres cámaras. Precisamente la relación entre los organismos es uno de los retos del próximo mandato, ante el que Luis Noguera no se esconde.

«Entre el empresariado existe una sensación extendida de que se duplican, incluso triplican servicios de una manera poco razonable. La relación entre las tres cámaras de Asturias es algo que debemos estudiar. Existen muchos inconvenientes porque existe una historia, en el caso de Avilés de 120 años, que son muy difícil de borrar. Si salgo elegido, soy partidario de que las tres cámaras iniciemos una coordinación en aspectos como la comunicación, servicios que ofrecemos, la formación. A partir de ahí, veremos en que otros campos se puede avanzar. La propia relación nos dirá si debemos avanzar hacia una fusión o una coordinación. Estoy de acuerdo en las ideas del candidato de Gijón sobre que no debemos olvidar la parte local».

Con independencia de los resultados de la elección, Noguera elogia el retrato del empresariado avilesino que ofrecerá el nuevo pleno. Subraya la importante renovación, con la mitad de nuevas empresas, donde un tercio de los representantes tendrán menos de 49 años.

Su plan de gobierno pasa por la elaboración de un plan estratégico por el comité ejecutivo para su aprobación por el pleno. En él se fijarán las actuaciones concretas en tres grandes ejes: poner en valor la Cámara; mejorar las infraestructuras camerales y avanzar en la sostenibilidad de la Cámara de Comercio.