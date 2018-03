Los estudios informativos podrían estar listos este año

La alcaldesa, Mariví Monteserín, afirmó ayer que es pronto para avanzar plazos. Según apuntó, una vez finalizados los estudios «se firmarán los convenios que establecerán los plazos y los compromisos para el desarrollo de los proyectos de cada una de las administraciones». No obstante, si a lo largo del mes de abril el BOE recogiese los pliegos para contratar los estudios, estos podrían estar sobre la mesa a finales de este año.

De momento, lo que sí está garantizado es el presupuesto del Ministerio de Fomento para pagar estos dos estudios aunque el Gobierno central no saque adelante sus cuentas este año, ya que se han incluido en su planificación anual de estudios del Ministerio, según apuntó la primera edil. Insistió en que «no hay un calendario concreto todavía hasta que no tengamos esos estudios que avancen ya sobre el presupuesto y los plazos de las obras, pero lo que sí hay es una voluntad clara por parte de todos de no perder ni un minuto para que ambos proyectos sean una realidad».