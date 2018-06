«No existen precedentes de una antología como esta»

El escritor José María Castrillón (Avilés, 1966) presentará hoy jueves, a partir de las ocho de la tarde, en la librería La buena letra de Gijón, su nuevo libro: 'Subir al origen' (Trea), una «antología comentada de la poesía occidental no hispánica». El próximo sábado, día 23, hará lo propio en el Lord Byron, en la calle Palacio Valdés de Avilés, a partir de las 13.30 horas.

-¿Cómo se plantea esta antología?

-Imaginé a un lector imaginario, leal, me imaginé cuando era un estudiante de primero de Filología y pensé que lecturas me hubiesen venido bien, los poetas que me hubieran evitado un tiempo en otras lecturas. También existe la necesidad de poner en orden mis propias lecturas, encontrar puntos en común con otros lectores. En una persona con una vocación pedagógica, como es mi caso, también existe una necesidad de compartir. Fueron siete años de trabajo.

-En realidad, hay más.

-Naturalmente, detrás está una vida de lector, muchos años leyendo poesía. El libro me permitió volver a leer autores que tenía olvidados.

-¿Fue complicado lograr tantas traducciones?

-No. La mayor parte de las traducciones se hicieron para este libro con traductores de prestigio como Jordi Doce, Sánchez Rovaria, Eduardo Moya... Es una de las mayores alegría de este libro: haber concitado tantas colaboraciones y tan generosas. Y no sólo de traductores, cada poeta extranjero es acompañado por un poema de un autor español que se relaciona con él: Luis Antonio de Villena, Juan Carlos Mestre, Ildefonso Rodríguez... Todo el mundo confió en mi y es algo que agradezco.

-Selecciona poetas, los introduce y refleja su eco en la poesía española. ¿Existe otro libro similar?

-Hasta donde yo alcanzo, no conozco ninguna otra antología con este planteamiento. No sé si será un libro para olvidar, pero sí me gustaría que se superase. Mi mayor alegría sería que hubiese un lector joven que se iniciase en la poesía con 'Subir al origen'. No es una antología con voluntad de canon, incluso citó al final a veintidós autores que podrían formar uno o dos libros similares.

-¿Con qué criterios seleccionó?

-Por una parte, la historia de la literatura y el canon y, por otra, el ambiente que me rodea como lector. Así, por ejemplo, seleccioné a Wordsworth y no a Byron, porque el primero está más presente entre los poetas. En la actualidad no se lee a Verlaine, pero es el padre del modernismo hispánico y pensé en que debía incluirlo.

-¿Ha redescubierto algún autor?

-Ví que en su momento leí a Saint-John Perse muy rápido. Y a Emily Dickinson, Debería haber vuelto más veces a ella. Es una lección de creatividad, de humildad y de compromiso con la poesía.