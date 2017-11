«Hoy el éxito de una canción no depende de su calidad sino de la difusión» Pablo Abraira / P. URRESTI 'Tu o nada', 'Gavilán o paloma' son algunos de los temas más conocidos del cantante Pablo Abraira, que actúa este sábado en el club Santacecilia SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Viernes, 24 noviembre 2017, 02:14

Hay canciones que marcaron una época. La de Pablo Abraira fueron los setenta y entre sus grandes éxitos se encuentran temas como 'Tu o nada', 'Gavilán o paloma' o 'Pólvora mojada'. Además, es conocido por su participación en musicales como 'Evita' o 'Jesucristo Superstar', entre otros. Mañana sábado actúa en el club Santacecilia dentro del ciclo de conciertos '¿Dónde estabas tu en los 70?'.

-Vuelve una vez más a los escenarios, ¿qué ha preparado para su actuación en Avilés?

-Es un concierto diferente a todos los demás. No estoy de gira sino que conozco a gente en la ciudad, soy amigo de Béznar Arias y me apetecía actuar aquí. Será algo muy acústico y emotivo.

-¿Qué canciones le reclama el público en cada concierto?

-Los éxitos de siempre, mis canciones más conocidas. En realidad todas. Hace tiempo que llegué a la conclusión que no es para mi la canción, que somos un vehículo para crear recuerdos en el público. Todos tenemos nuestra banda sonora en la vida y cuando canto pienso en eso, en las experiencias que hay detrás, en las emociones que causa esa canción en quien la recibe y es muy gratificante.

-¿Hay alguna canción que se haya cansado de cantar?

-No, en realidad no hay ninguna que no quiera hacer. Muchas veces te apetece hacer cosas nuevas pero en realidad las canciones de siempre tienen detrás muchos momentos gratos. Aunque reconozco que soy de los que piensa que para atrás ni para tomar impulso pero como todos esos recuerdos son buenos no me importa cantarlas una y otra vez.

-¿Es difícil conseguir que un tema propio perdure durante décadas en la memoria del público?

-Ahora sí. Antes solo había dos cadenas y pocas emisoras entonces una canción estaba sonando permanentemente durante meses. Eso hizo que la gente las hiciera suyas. Hoy en día el éxito no es igual. Ya no depende de la calidad sino de la difusión que tenga. Tienes que asumir que puedes hacer la mejor canción del mundo y que se quede olvidada en un cajón a las pocas semanas.

-¿Sigue sintiendo los mismos nervios que los primeros años cuando se sube a un escenario?

-Sí, pero ahora son nervios de responsabilidad porque sabes que tienes que convertir lo que haces en algo grato para la gente que acude al concierto y que tiene unas expectativas puestas en ti. Son de concentración, de tensión, pero una vez que subo al escenario va todo fluido y ya se acaban los nervios. En el escenario no los tengo ni ahora ni antes.

-¿Se plantea volver al estudio para grabar nuevos temas?

-Me lo planteo todos los días pero es que en realidad es lo que hago. Paso unas cinco horas diarias en el estudio por el nuevo proyecto de musical en el que estamos trabajando, en el que representamos una parte de la vida de Picasso. El problema está en que no siempre se difunde el trabajo que haces y parece que estas parado sin hacer nada y no es así.

-Participó en musicales con gran éxito, ¿qué supusieron para su carrera?

-Fue un paréntesis que me vino muy bien. El éxito tiene siempre una doble vertiente, hay que tener cuidado porque puedes acabar hablando de ti en tercera persona. Cuando me llegaron los musicales me ayudó a despejar y a hacer algo diferente, para conocer cosas nuevas. En esta carrera hay muchas subidas y bajadas y hay que aprender.

-Supera la edad de jubilación y sigue en los escenarios, ¿alguna vez pensó en jubilarse?

-No pienso jubilarme nunca. Sería absurdo porque este trabajo me produce mucha satisfacción. La edad está en el alma y si con tu trabajo te sientes bien hay que seguir con ello. Es lo que me pasa a mi.

-¿Tuvo alguna vez miedo de que se olvidaran de usted?

-España tiene una memoria muy frágil. El arte tiene una licencia corta y siempre tienes momentos en los que estás en el olvido pero nunca he parado de trabajar.