El exjefe procesado por acoso sexual se declara inocente de agredir en la calle a la empleada que lo denunció El acusado esta mañana en los Juzgados de Avilés. / Marieta En el segundo de los juicios relacionado con este caso, celbrado hoy, la Fiscalía solicita para el acusado 2 años de prisión y una orden de alejamiento de 300 metros EVA FANJUL Avilés Jueves, 10 mayo 2018, 13:51

«Yo ni siquiera la vi aquel día, me denuncia por venganza», declaró el exjefe de un centro comercial procesado por acosar sexualmente a una empleada y que esta mañana volvió a sentarse en el banquillo para hacer frente a una acusación de agresión leve contra esta misma mujer supuestamente cometid el año pasdo. El hombre, que se mostró muy afectado durante la vista, aseguró que el día de los hechos, el salió de su casa en dirección a la Escuela de artes y Oficios, en dirección opuesta al lugar donde la denunciante asegura que ocurrió la agresión y negó categóricamente haberse encontrado con ella.

Por su parte, la denunciante se ratificó en su declaración y aseguró que el día de autos, el 22 de marzo de 2017, sobre las 9.30 horas de la mañana, cuando se dirigía a la sede de la Tesorería de la Seguridad a hacer unas gestiones «alguien me agarró por detrás por el brazo y me llamó hija de puta. Al girarme vi que era él me solté y eché a correr. Luego fui a la Comisaría de Policía».

El juicio ha quedado visto hoy para sentencia. Mientras la defensa del acusado pide su libre absolución y considera que el relato de la supuesta víctima «no es verosímil y que no existen pruebas de cargo», tanto la Fiscalía como la acusación particular mantienen sus consideraciones iniciales y piden la condena del presunto agresor. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita por el delito de obstrucción a la Justicia una pena de cárcel de dos años y doce meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y por el delito de agresiones, 720 euros de multa y una orden de alejamiento de 300 metros.

El 18 de mayo, se reanudará el juicio por acoso y agresión sexual suspendido en abril por la incomparecencia de dos testigos. Y el 28 de mayo, se juzgará al presunto agresor por el supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento dictada en 2017.