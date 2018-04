Los exrepresentantes de Aquagest en Aguas de Avilés no comparecen en la comisión municipal Reunión de la comisión ayer en el Ayuntamiento. / MARIETA Ninguno de los convocados, inmersos en causas judiciales, acudió esta mañana a declarar en el Ayuntamiento J. F. G. AVILÉS Jueves, 5 abril 2018, 15:19

La segunda jornada de comparecencias ante la comisión del agua ha quedado desierta. Tal y como se esperaba no ha acudido ninguno de los convocados, seis ex representantes de Aquagest en el consejo de administración de Aguas de Avilés, la sociedad mixta participada por el Ayuntamiento que gestiona el abastecimiento y el saneamiento. Impulsada por IU y creada con el apoyo de todos los partidos de la oposición, su objeto es investigar la adjudicación del servicio a dicha empresa, investigada judicialmente por supuestas irregularidades cometidas en otros municipios, no en Avilés, así como el desarrollo de su actividad.La comisión celebra mañana viernes su tercera jornada. Entre los citados a declarar figuran los exconcejales Miguel Ángel y Elena Villalba, ambos de la extinta Asía, y Carmen Vega, del PP, así como Joaquín Aréstegui, su marido y expresidente de la junta local de este último partidos, investigados, al igual que los seix ex consejeros de Aquagest en Aguas de Avilés que ayer no acudieron a declarar, en causas judiciales abiertas por el 'caso Aquagest'. Completan la relación de convocados la exalcaldesa y actual consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández y su hermano, extrabajador de Aquagest, y los concejales Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE, y el no adscrito, Constantino Álvarez, a la postre los únicos que tiene obligación de declarar. Todo apunta a que serán los únicos que atiendan a la convocatoria, si bien no se descarta que también lo haga Varela. En el caso de Mercedes Fernández, fuentes del PP aseguran que no asistirá por cuestión de agenda. La rueda de comparecencias se cerrará el próximo martes. En este caso los convocados son un técnico municipal y un representante de Asturagua.