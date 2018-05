Un pez extraño sorprende a los clientes de la plaza de abastos de Avilés Juanín posa con el ejemplar de pez raro. / MARIETA Pescados Juanín exhibe en su punto de venta un ejemplar se siete kilos no comestible que se asemeja a un pez cofre ALBERTO SANTOS AVILÉS Jueves, 3 mayo 2018, 13:07

Bocarte, lubina, merluza... «¿Y ese otro pez qué es?» Nadie lo sabe, aunque todo el mundo pregunta en la plaza de abastos de Avilés al pasar delante del puesto de venta de Pescados Juanín. Ni el mismo propietario lo sabe, aunque según sus indagaciones vía internet «podría aproximarse a uno de los tipos de pez cofre». Al principio pensaba que era un pez globo cuando se le presentó la oportunidad de comprar en la rula un ejemplar no comestible que había capturado una de las lanchas que tiene su base en Avilés que suelen dedicarse al pincho. «Pensé que era un pez globo y lo compré para adornar la pescadería porque lo veía igual de inflado, pero es más plano, muy raro, con una especie de ventosa por debajo», añade.

El ejemplar pesa siete kilos y no se puede comer. «Es feo y la vez guapo», valora con una sonrisa Juanín, que asegura que no había visto nunca nada igual. No tiene intención de disecarlo y mantenerlo como adorno de su pescadería, pero asegura que «si alguien lo quiere, que venga por aquí».