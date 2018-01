«Es fácil tocar aquí. Nuestros fans españoles son los mejores del mundo» Granberg, tercero por la izquierda, junto al resto de miembros de su banda. / LVA La banda sueca abre con su rock sureño de Escandinavia el nuevo ciclo de 'Factoría Sound' en Avilés el próximo día 24 de enero Charlie Granberg Cantante de Hellsingland Underground ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 24 enero 2018, 03:30

La Factoría Cultural comienza el próximo día 24 de enero un nuevo ciclo de 'Factoría sound' con la actuación de Hellsingland Underground. La banda, de origen sueco, pondrá los primeros acordes del ciclo con su 'northern rock', rock sureño creado en las frías tierras escandinavas y con influencias country y folk. Las entradas están a la venta a un precio de ocho euros (diez euros el día del concierto, el miércoles 24 de enero a las ocho de la tarde). Pueden adquirirse en la Factoría Cultura, Casa de Cultura, y en cajeros y venta de entradas por internet de Liberbank.

-Once fechas en España. ¿Cómo va la gira?

-Ha sido genial, gracias. Nuestros fans españoles son los mejores del mundo. Tan cálidos y acogedores donde quiera que vayamos.

«El público se vuelve loco, baila, canta, ríe, llora y bebe. Incluso vimos a una pareja teniendo sexo» «Tiendo a no escuchar mucha música hoy en día, porque no quiero que influya demasiado en mis propias canciones»

-¿Cómo responde el público español en los conciertos?

-Se vuelven locos, de la mejor manera posible, bailando, cantando, riendo, llorando y bebiendo. En nuestra primera gira aquí, incluso vimos a una pareja teniendo sexo, justo en frente del escenario Eso fue un poco raro.

-¿Es fácil para una banda sueca actuar en un país latino como España?

-No sé sobre otras bandas suecas, pero para nosotros, sí. España es nuestro principal país de muchas maneras. Fuera de Suecia, es el lugar donde tenemos la mayor audiencia.

-¿Qué repertorio tienen, está basado en el último álbum o también ofrecen canciones más clásicas dentro de tu trayectoria?

-Interpretamos muchos temas de 'Understanding Gravity' sí. Pero, por supuesto, también están los viejos clásicos.

-Los que conocen a la banda dicen que su actuación en vivo es sorprendente. ¿Por qué?

-Nunca escuché que fuera sorprendente. Pero la gente tiende a ser extremadamente feliz y sudorosa después de nuestros shows, incluyéndonos a nosotros. Y creo que tenemos un fuerte vínculo con los fans. Sienten que estamos en el mismo nivel. Que nuestras presentaciones en vivo los incluyen también. Mientras mejor sea el público, mejor seremos. Nos pueden mover en diferentes direcciones y elevarnos tan alto como lo deseen. Y lo saben.

-¿Cómo definiría el estilo del último álbum?

-Música alegre, lírica triste.

-¿Es básicamente blues y rock estadounidense o tienes otras influencias?

-Tenemos todo tipo de influencias. Rock, folk, clásico, electrónico, metal. Pero tiendo a no escuchar tanta música hoy en día, porque no quiero que influya demasiado en mis propias canciones cuando escribo. Tiene que venir de mi propio corazón y cerebro. Y no de alguien más.

-¿Hay alguna canción en el álbum que esté funcionando mejor en vivo que el resto?

-Todas las canciones que tocamos en vivo del álbum funcionan muy bien. De lo contrario, no las estaríamos interpretando. Pero supongo que la gran fiesta de baile generalmente sucede cuando tocamos 'Earth's Gonna Shake'.

-En Avilés su concierto está avalado por el Ayuntamiento y la concejalía de Cultura. ¿Cree que es la forma de promocionar circuitos de grupos musicales menos comerciales?

-Si, Por qué no. Lo que sea necesario para mantener viva la música.