Adiós a un icono de la hostelería en Avilés Germán Manuel Blanco, tras la barrera de su cafetería pocos días antes del definitivo cierre, el pasado 1 de mayo. / MARIETA Germán Blanco, propietario de la Cafetería Germán, fallece a los 62 años de edad | Cerró hace dos meses un negocio abierto por su abuelo en 1935 que heredó de su padre y atendió personalmente hasta el último día J. F. G. AVILÉS. Lunes, 2 julio 2018, 02:00

Germán Manuel Blanco Rubio, propietario de la cafetería Germán, falleció ayer a los 62 años, justo dos meses después de que el histórico negocio que durante tanto tiempo regentó cerrase para siempre su puerta. Casado con María del Carmen Izquierdo y padre de dos hijos, Rosalía y Mario, la capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio Avilés, y el funeral se oficiará a las cinco de la tarde de hoy lunes en Santo Tomás de Cantorbery.

Era un negocio icónico, mucho más que una cafetería. Escenario de numerosas tertulias, fue sede de peñas futbolísticas y de mus -entre ellas la de los Diez Amigos, fundadora del Campeonato Avilesino- así como el lugar donde vio luz Sabugo, ¡tente firme! Era uno de los cuatro bares de referencia que antaño había en el entorno del parque del Muelle, entonces el centro vital de la ciudad, y el último de ellos en cerrar. El primero en apagarse fue El Fornero, después el Busto, el Colón y finalmente la cafetería Germán.

Su historia comenzó a tejerse en 1935 cuando, tras su experiencia como camarero en el Gran Hotel y en el Café Imperial, dos lugares de postín en el Avilés de principio del siglo XX, Germán Blanco 'Ñurro', abuelo del difunto, decidió instalarse por su cuenta en el local que hasta entonces ocupaba el bar Astur.

A los largo de sus 83 años de recorrido fue testigo de la Guerra Civil, la dictadura, la transición y de la democracia. Diseños tuvo cuatro. Primero la barra estaba al fondo, con mesa de billar al otro lado, luego pasó a la izquierda según se entraba, después a la derecha para finalmente regresar a la izquierda. Tras esta última reforma, firmada por el arquitecto Ángel Corominas, reabrió el día de San Agustín de 1970, y desde entonces todo quedó igual, como anclado en el tiempo. «Los clientes me piden que no lo toque, como mucho me dejan pintar y hacer algún que otro arreglo», señalaba.

La clientela siempre fue de lo más variopinta, desde ciudadanos anónimos de distinta condición hasta personajes ilustres. Así, saborearon su cocina personajes tan dispares como Santiago Carrillo o Manuel Fraga Iribarne. Era la consigna. «Aquí tenemos la filosofía de que quien entra por la puerta ha de sentirse como en su casa», explicaba una y otra vez Germán.

Alumno del Instituto Carreño Miranda, con enorme facilidad para las matemáticas y forofo hasta la médula del Atlético de Madrid, lo aprendió todo de su abuelo. Decía de él que «una vez le tocó la lotería, y se gastó el premio en invitar a todos los clientes del Imperial a café, copa y puro», bondad que también heredó. Ante todo, Germán Manuel Blanco era eso, un buen hombre, de carácter afable y sonrisa perenne que atendía personalmente y sin lugar para la prisa a la clientela, virtud que mantuvo hasta que llegó el día de bajar definitivamente la persiana, cuando ofreció «chuletas con sus patatinas, el bocarte de Avilés, muy rico... y la ensaladilla, nuestro buque insignia».

Tras la muerte del fundador, en 1953, sus hijos heredaron el negocio, y a principios de lo sesenta quedó en manos de su padre, Mario, y de su mujer, Mari, que acabarían transmitiéndoselo a Germán. No habrá cuarta generación. «A mi hijo no le gusta la hostelería, y tiene que gustarte para dedicarte a ello porque si no se hace muy cuesta arriba», manifestó a este periódico el día cerró para siempre su negocio.