Fallece la madre de Luz Casal La esquela de Matilde Paz, ayer en el tanatorio. / MARIETA El funeral se oficiará a las doce y media de esta mañana en la iglesia parroquial de San Román de Naveces y después será enterrada en el panteón familiar SHEYLA GONZÁLEZ Sábado, 28 abril 2018, 04:54

La cantante Luz Casal no está pasando por su mejor momento personal. Ayer se despedía de su madre, Matilde Paz, que fallecía a los 86 años. Las muestras de condolencia no tardaron en llegar al tanatorio de Avilés, donde se está velando el cuerpo. La noticia se conocía por la mañana y, junto a Luz Casal, se encontraban ayer sus familiares directos, que no quisieron dejarla sola en estos duros momentos.

Hija única, la cantante recibió el pésame de muchas personas cercanas a ella, familiares y amigos. Visiblemente afectada agradeció la presencia y las muestras de cariño y atisbó a decir que se encontraba «bastante mal». Por la sala tres del tanatorio de Avilés pasó ayer durante la tarde un goteo de gente, no solo conocidos de la artista, sino también de su madre. Entre ellos vecinos de Naveces, donde tenía su domicilio familiar.

La madre de Casal se encontraba enferma y pasó las últimas semanas ingresada en el Hospital San Agustín. «Siempre fue una mujer muy trabajadora y fuerte. Era muy querida, destacaba por su carácter. Aunque estaba malina tenía muy buena presencia siempre», comentaban los vecinos que se acercaron al velatorio para acompañar a los familiares.

El funeral, de cuerpo presente, se celebra hoy sábado, a las 12.30 horas, en la iglesia parroquial de San Román de Naveces. Tras la misa el cuerpo será enterrado en el panteón familiar del cementerio de la localidad.