Fallece un motorista avilesino en un aparatoso accidente en Pontevedra

Un motorista avilesino ha fallecido esta mañana en un accidente ocurrido en la localidad de Crecente, en Pontevedra. El suceso se produjo al salirse el conductor en la carretera PO 400, en el kilómetro 63.200 pasadas las 12 del mediodía.

Aunque por el momento no se conocen las causas por las que el motorista se salió de la vía, la Guardia Civil, que investiga lo sucedido, baraja como posibilidad el exceso de velocidad en una carretera de doble sentido. Sí se ha podido confirmar que no ha chocado con ningún otro vehículo y que impactó contra la propia caretera. El motorista llevaba casco en el momento del suceso pero no sobrevivió al duro impacto contra el asfalto.

Hoy se celebra en Vigo motopolis, concentración motera policial en la que participan motoristas asturinos aunque se desconoce si el conductor particpaba en dicha concentración.