La familia de Daniel Capellán pide «que dejen trabajar a la Policía» Los agentes mantienen la búsqueda internacional de su presunto asesino, Eduard González, como «prioritaria» S. G. AVILÉS. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:56

El paradero de Eduard González, el presunto agresor que el pasado sábado acabó con la vida de Daniel Capellán tras asestarle varias puñaladas ante su grupo de amigos, sigue siendo una incógnita. El entorno de la víctima ofrece varias hipótesis sobre su posible paradero, que pasan por Asturias, Madrid o Bélgica. La familia pedía ayer « que se deje trabajar a la Policía Nacional, que es quién está investigando el caso», y el cuerpo mantiene todos sus dispositivos alerta para dar con su ubicación y poder detenerle en lo que considera una búsqueda «prioritaria» y para la que se ha lanzado una orden internacional.

Son muchos los familiares y amigos que Daniel Capellán dejó no solo en Avilés sino en el resto de Asturias y cada uno tiene su propia teoría sobre a dónde podría haber huido el agresor. En un primer momento se descartaba que se hubiera quedado en la ciudad al no tener arraigo en ella pues vive de manera habitual en Bélgica. Los familiares de Capellán insistían en que «aquí no tenía a nadie ni conoce la ciudad», aunque ahora se plantean que pudiera haber tirado de algún conocido para que le ayudara a escapar de la Policía, que le sigue la pista desde el pasado sábado.

Búsqueda internacional

Por otro lado hay quienes creen que ha podido llegar a Madrid o intentado volver a Bélgica, donde sí tendría contactos que le podrían ayudar a esconderse. Allí tampoco está a salvo, puesto que la Policía Nacional lanzó una orden internacional para encontrarle lo más rápido posible. A esto se suma que Eduard González, que huyó del bar Milenio ensangrentado y con el cuchillo con que le asestó las puñaladas a Capellán, está sin tarjetas ni documentación puesto que estas se quedaron en su cartera dentro de la chaqueta que dejó olvidada en el establecimiento.

Además, algunos familiares cercanos han enviado mensajes a través de las redes sociales en los que piden «respeto en todos los comentarios sobre lo ocurrido».