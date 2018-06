Diez días para disfrutar de los vinos de los famosos en Avilés y Castrillón El brindis que abrió el Famous Wine Festival. / PATRICIA BREGÓN Los caldos del nuevo ministro de Cultura estuvieron entre los que seleccionaban este año los hosteleros para el festival YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 8 junio 2018, 02:16

Un brindis con los vinos de la bodega de Leo Messi en Merlot Vinos y Tapas sirvió ayer para abrir una nueva edición del Famous Wine Festival, que reúne vinos de bodegas de famosos en diecisiete bares y enotecas de Avilés, Salinas y Piedras Blancas. En esta edición localizar los establecimientos participantes será más sencillo gracias a los 34 vinilos que se han pegado en el suelo para identificarlos, una de las novedades que da respuesta a una petición formulada por los propios hosteleros.

Los vinos de Juan Mari Arzak, Custo Dalmau, Eneko Atxa, Rafael Moneo, Julio Salinas, Fran Rivera, Emilio Aragón, Antonio Banderas, Andrés Iniesta, Eusebio Sacristán, Chimo Bayo, Coti Sorokin, Amaya Arzuaga, Luis Buñuel, Coppola y Cañizares y Sergi, junto al citado de Messi se podrán degustar en los bares participantes hasta el próximo día 17.

Durante la inauguración del festival, en la que participaron la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el presidente de la Mancomunidad, Manuel Campa, la organización desveló que entre los caldos que las enotecas podían seleccionar este año se encontraba el de la bodega de Màxim Huerta, nuevo ministro de Cultura y Deporte. Sin embargo, ninguno de los establecimientos lo seleccionó, pero la organización pensó en que podía participar en una de las dos catas previstas y hasta hace una semana no lo descartaron. «Hablé con él y me dijo que tenía unos temas y no podría venir. ¡Vaya temas!», bromean los organizadores, la empresa Gustatio en colaboración con la Mancomunidad.

Mañana se celebrará la primera de las catas previstas en esta edición. Será en la mina de Arnao con vinos de Coti, Coppola, Luis Buñuel y Chimo Bayo. Las cuarenta plazas previstas ya están completas. Y para la que se celebrará el próximo martes en el Santacecilia solo quedan siete plazas disponibles. Para esta los vinos seleccionados son de Eneko Atxa, Eusebio Sacristán, Jean Leon y Coppola.

El Famous Wine Festival ya se ha consolidado en el calendario de certámenes asturianos y desde la organización explican que han recibido llamadas de otras ciudades interesándose por la oferta de este año que, como siempre, permite descubrir a precios asequibles vinos que habitualmente no están en las cartas de los bares. Los propios famosos colaboran en la difusión del festival, ayer mismo lo hacían muy activamente Coti y también Chimo Bayo que quiere estar en Avilés el próximo año para participar directamente en el festival.