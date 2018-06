Los feriantes ceden y San Agustín podría volver a tener caballitos Los feriantes avilesinos, a las puertas del Ayuntamiento. / MARIETA «Hay un grupo que queremos montar las instalaciones e intentaremos llegar a las nueve parcelas que se marcan como mínimo» RUTH ARIAS AVILÉS. Viernes, 8 junio 2018, 02:16

Después de más de un año sin que ninguna de las celebraciones locales contase con ferial infantil, los caballitos podrían volver a Avilés en las próximas fiestas de San Agustín. Después de muchos tiras y aflojas, de conversaciones, peticiones y propuestas, los feriantes se plantean ceder a las condiciones que impone el Ayuntamiento y registrar sus peticiones para ocupar las parcelas del aparcamiento del complejo deportivo de El Quirinal del 24 de agosto al 3 de septiembre.

Varios de ellos estuvieron ayer en el Ayuntamiento consultando las bases para esta nueva convocatoria del ferial y comprobando la documentación que necesitarán presentar el próximo lunes, único día habilitado para registrar las solicitudes. Las condiciones son las mismas que en todas las fiestas de este último año. Descartada la instalación de barracas en la pista de La Exposición, la ubicación que solicitaban los feriantes por su capacidad de atraer más público, se conforman con acudir a El Quirinal. «Nosotros comemos y vivimos de esto», se lamenta el colectivo.

Aunque trabajan en otros lugares no solo de Asturias, sino también de regiones vecinas, Avilés suponía una fuente de ingresos importante, toda vez que eran varias fechas las que contaban con su presencia. A San Agustín se suman las celebraciones de Antroxu y El Bollo, e incluso Navidad. Las cuatro últimas convocatorias resultaron infructuosas. El año pasado, en las fiestas de verano no se llegó al número mínimo de solicitudes, mientras que el resto de convocatorias quedaron desiertas por el plantón de los feriantes. También han notado la desaparición de otra plaza importante como era Versalles, que no organizó fiestas el año pasado ni tampoco lo hará este año al no haberse alcanzado un acuerdo para la ubicación de barracas y escenarios.

Las tarifas

El colectivo no solo se queja del lugar del ferial de San Agustín, demasiado alejado del centro, sino también del precio de la concesión, que consideran elevado. Las parcelas más pequeñas tienen unas tasas de 165 euros diarios y las más grandes alcanzan los 990. «Los precios son un poco abusivos, pero tenemos que ceder si queremos trabajar», exponen. También critican que el plazo para realizar la solicitud se limite a un solo día.

Por el momento hay un sector de los feriantes que quiere volver a Avilés, y esperan poder reunir a los suficientes como para cubrir nueve parcelas, el mínimo que marca Festejos. «En algunas fiestas podíamos llegar a ser diecisiete, aunque en San Agustín lo habitual estaba siendo doce o trece, porque en verano hay muchas celebraciones y hay gente que prefiere ir a otros sitios», explican. No todos están conformes y no todos se presentarán. Los hay que no están dispuestos a ceder y que se mantienen en sus trece de no acudir a las fiestas de Avilés, pero los efectos de un año sin trabajar en la ciudad han ido haciendo mella en los feriantes locales, que se han visto obligados a reconsiderar su postura toda vez que la posición del Ayuntamiento ha sido prácticamente inamovible en todo esta crisis de los caballitos, que se ha alargado durante más de un año.