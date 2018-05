Los feriantes planean «ceder e ir este año a San Agustín a pesar de las condiciones» Los feriantes debatiendo sobre las condiciones del ferial en el Ayuntamiento. / MARIETA Los dueños de las quince atracciones habituales en las fiestas de Avilés se reunirán para decidir si se presentan este verano a la convocatoria de Festejos E. FANJUL AVILÉS. Jueves, 10 mayo 2018, 03:49

«No nos queda otra que ceder y hacer lo que nos manden porque es nuestro medio de vida, pero las condiciones no son buenas no nos parece bien», asegura el feriante Alejandro Castañosa al conocer las condiciones de la convocatoria de Festejos para estar presentes este año en el ferial de San Agustín.

La falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Avilés y los feriantes en relación a la ubicación y el espacio destinado al ferial, así como la cantidad de solicitudes mínimas presentadas o la limitación del número de atracciones que puede instalar un mismo propietario han dado por resultado que, desde hace más de un año, en los festejos de Avilés no haya habido 'caballitos'.

En este sentido, Castañosa reconoce que «este año en El Bollo hubo una negociación con Festejos y conseguimos que se reconsiderasen algunos puntos, pero al final cuatro compañeros dijeron que no y no pudimos presentarnos por no alcanzar el mínimo de solicitudes exigido».

En estos momentos, con el plazo de solicitud del ferial de San Agustín abierto, el debate vuelve a plantearse entre los feriantes y con él las críticas a las condiciones de la convocatoria municipal. «Las tasas diarias que se marcan, de 165 euros para las parcelas pequeñas y 990 para las grandes nos parecen abusivas para ese lugar», señalan los implicados.

Precisamente, la ubicación del ferial en el polideportivo El Quirinal es otro de los puntos más criticadas y que más rechazo suscita entre los feriantes. «Allá arriba estamos apartados del ambiente de la fiesta y va muy poca gente», afirma el empresario ambulante, que además este año se lamenta también de que «al final, tampoco tenemos las fiestas de Versalles y es un palo muy gordo par nosotros ». Según Castañosa, «ahora nos reuniremos decidir que hacer aunque creo que nos presentaremos en número suficiente».