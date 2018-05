Festejos limitará los decibelios de los conciertos en La Exposición Verbena celebrada en la plaza de La Exposición en las fiestas de San Agustín del año pasado. / P. BREGÓN Ana Hevia asegura que se tratará de establecer con las orquestas «un límite razonable» y se reforzará la seguridad para «evitar comportamientos poco cívicos» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Viernes, 1 junio 2018, 03:42

Las orquestas que actúen en la pista de La Exposición no podrán sonar todo lo fuerte que quieran. Deberán respetar unos niveles de ruido para conciliar los eventos festivos con el derecho al descanso de los vecinos del entorno. Es una de las medidas que anunció ayer la concejalía de Festejos tras desvelar LA VOZ DE AVILÉS la queja formal registrada por escrito en el Ayuntamiento por una de las comunidades de propietarios de la calle José Cueto -la del número 22- tras los últimos conciertos de las orquestas Panorama y New York. La otra será extremar las medidas de seguridad en aquellas zonas de acceso residencial en la que se han registrado episodios de falta de civismo.

Respecto al tema de los ruidos, la concejala de Festejos, Ana Hevia, manifestó que «vamos a tratar de establecer con las diferentes orquestas un límite razonable de decibelios, para tratar de paliar las molestias por ruidos en las viviendas más cercanas». La edil aseguró a este periódico que comprende el malestar vecinal por episodios puntuales de molestias que han tenido que soportar a causa de las verbenas en los últimos meses, si bien defiende su ubicación. «La pista de La Exposición es el espacio idóneo para este tipo de eventos festivos, tanto por su superficie, como por su ubicación y por sus condiciones de seguridad», explicó.

Para Ana Hevia, «un espacio ideal que no cause ningún tipo de molestias no existe, por eso nos vamos a empeñar en mejorar y tratar de paliar las molestias que se ocasionen en momentos puntuales».

Molestias e inconvenientes

Los vecinos de la calle José Cueto cuyas viviendas están más próximas a la plaza de La Exposición incluyen en sus quejas la actitud de algunos asistentes a los conciertos, en especial jóvenes, que aprovechan la madrugada para refugiarse en los pasadizos de acceso a los portales, donde no sólo rompen vidrios y arrojan papeles y otros deshechos al suelo, sino que «también es normal encontrarse vidrios y hasta restos de orina y heces por paredes y suelos», según relatan. A este respecto, la concejala de Festejos aseguró ayer que «somos conscientes de que las altas concentraciones de personas con motivo de diversos acontecimientos festivos, ocasionan molestias e inconvenientes que muchas veces tienen que ver con comportamientos individuales poco cívicos; en este sentido, nos vamos a esforzar para tratar de minimizar el impacto de estos comportamientos para el conjunto de la ciudadanía».

La comunidad de propietarios del portal número 22 de José Cueto hizo llegar al gobierno local sus quejas por registro municipal el pasado martes. En la misiva denunciaba, al igual que otras comunidades próximas que tienen intención de sumarse, «los graves problemas que estamos sufriendo por celebrar en la explanada de La Exposición conciertos y verbenas».

A pesar de la defensa del emplazamiento de Las Meanas que hace Festejos como lugar idóneo para la celebración de conciertos, los vecinos piden su traslado «a otra zona».