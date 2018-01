Festejos niega que los feriantes hayan intentado negociar su instalación Las atracciones infantiles son objeto de polémica en los últimos años. / MARIETA La concejala, Ana Hevia, mantiene que el colectivo «no ha pedido ninguna reunión» en las últimas semanas S. G. AVILÉS. Domingo, 21 enero 2018, 01:25

Festejos niega que los feriantes hayan intentado negociar su instalación. La concejala del área, Ana Hevia, afirmaba ayer que el colectivo «no ha pedido ninguna reunión» para tratar ni este ni ningún otro tema relacionado con el montaje de las barracas durante las fiestas de El Bollo.

Los problemas con la instalación de las atracciones dirigidas a niños y adolescentes vienen de lejos. Los dimes y diretes entre la Concejalía de Festejos y el colectivo se han recrudecido y estos han optado por no instalar sus atracciones en las fiestas de San Agustín ni tampoco en Navidad, ni en el Antroxu. Defienden que el recinto del aparcamiento de El Quirinal no es el lugar idóneo y reclaman al Ayuntamiento que les deje ubicarse en la Pista de La Exposición. «Permiten ponerse a otros en eventos. Incluso en fechas recientes se montó allí una pista de patinaje sobre hielo y una gran carpa, y muchas veces escenarios. En cambio a nosotros no nos dejan. Eso es discriminación», aseguraron el pasado viernes tras decidir no presentar solicitudes en el plazo abierto por Festejos para ocupar el recinto ferial.

Desde Festejos se ha insistido desde el comienzo en que todos los propietarios de las atracciones deben regirse por los pliegos elaborados con el fin de hacer una convocatoria pública y que el lugar elegido debe ser El Quirinal, donde se ha efectuado una inversión para adecuarlo a las necesidades de las atracciones.