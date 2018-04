El Festival de Cine LGBTIQ inaugura su tercera edición con el estreno de 'Con amor, Simon'

El Festival de Cine LGTBIQ inaugura esta tarde su tercera edición con el estreno en España de la película estadounidense 'Con amor, Simon'. La proyección, que se llevará a cabo en la sala de cine, dará comienzo a las 19.30 horas, aunque la cinta se volverá a reproducir el próximo viernes a las seis de la tarde.

Esta edición se prolongará hasta el 21 de abril y contempla la proyección de diez películas, que serán valoradas por un jurado de expertos compuesto por el director de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, Pablo de María; el director y productor de LesGaiCineMad, Gerjo Pérez; y María Luisa Municio, miembro del equipo de CinHomo. De ellos saldrá la decisión final que elegirá qué cinta se lleva el premio a la Mejor Película del festival.

El programa cuenta este año con tres estrenos nacionales, junto a la cinta inaugural, se proyectará la brasileña 'A cidade do futuro' y la estadounidense-catarí 'They'. Otras siete películas de sendos países completan la propuesta: 'Señorita María. La falda de la montaña', 'Hoy partido a las tres', 'Heartstone', 'Casa Roshell', 'The Misandrits' y 'Las heridas del viento'.

El programa expositivo paralelo cuenta con la instalación audiovisual de TATE y Random Acts creada específicamente para la exposición titulada 'Queer British Art', una muestra de cómic de los autores Iván García y Carla Berrocal y la exposición de Xega, '25 años de historia LGBT en Asturias'. Además, habrá encuentros del ciclo Palabra, teatro Off y un concierto de Suena la Cúpula sobre compositores homosexuales.