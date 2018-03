Fiesta de Lecter Bukosky en el Calendoscopio para cerrar la subasta de su disco

No será una fiesta cualquiera porque el anfitrión no es un tipo normal. Lecter Bukosky, acompañado por su guitarrista 'El Chino Indio Tejano' organiza mañana sábado en El Calendoscopio (Calle La Ferrería, número 20) una fiesta para celebrar el final de la subasta de su disco 'A lo salvaje'. Aunque el ganador no se conocerá hasta el próximo 31 de marzo, Bukosky ha decidido celebrar la última semana de su última locura. «El propietario será el custodio del disco durante los 25 años para su uso personal. También la portada, ganadora del premio AMAS al mejor diseño», explica el músico avilesino.

Las entradas ya están a la venta. Al precio de un verso, (sobre cualquier tipo de papel) en anticipada o un poema (desde haiku a epopeya) en taquilla. Lecter Bukosky se compromete a improvisar con la recaudación. «Es una ironía para reivindicar la libertad de expresión en estos momentos, también un reto, con El Chino Indio Tejano consigo el sonido que busco», apunta. Tras Avilés prepara su gira nacional.